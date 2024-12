O Newcastle venceu o Manchester United, por 2 a 0, no final da tarde desta segunda-feira (30), em partida válida pela 19ª rodada da Premier League. O brasileiro Joelinton brilhou e marcou um dos gols dos "Magpies" em Old Trafford. Isak também balançou a rede.

Como foi o jogo?

O Newcastle abriu o placar cedo. Aos três minutos do primeiro tempo, Hall cruzou para Isak cabecear sem chances de defesa. Os "Magpies" seguiram pressionando o Manchester United e, aos 18 minutos, ampliaram com o volante brasileiro Joelinton.

Aos 31 minutos, Tonali ainda teve a chance de marcar o terceiro. No entanto, a trave impediu mais um gol do Newcastle. Os "Magpies" dominaram os donos da casa durante a primeira etapa.

Já no segundo tempo, o Manchester United tentou correr atrás do resultado. Aos 13 minutos, Maguire cabeceou firme e acertou a trave. Aos 28 minutos, Yoro por muito pouco também não descontou para os "Red Devils". As chances claras não foram convertidas e o Newcastle terminou com três pontos fora de casa.

Newcastle está a três pontos da zona de classificação para próxima Champions (Foto: Darren Staples/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED 0 X 2 NEWCASTLE

📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING);

🟨 Arbitragem: Simon Hooper (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (auxiliares); Andy Madley (quarto árbitro); Paul Tierney e Constantine Hatzidakis (VAR);

🥅 Gols: Isak (3' do 1ºT) e Joelinton (18' do 1ºT).

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; De Ligt (Antony), Maguire e Lisandro Martínez (Yoro); Mazraoui, Casemiro (Garnacho), Eriksen, Diallo, Zirkzee (Mainoo) e Dalot; Höjlund.

NEWCASTLE (Técnico: Marco Silva)

Dúbravka; Trippier (Livramento), Schär, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Jacob Murphy (Barnes), Isak e Gordon (Willock).

Manchester United e Newcastle se enfrentaram em Old Trafford (Foto: Darren Staples/AFP)