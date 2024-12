Neymar marca, e Al-Hilal vence o Al-Fayha em jogo-treino

Com gol de Neymar, o Al-Hilal venceu o Al-Fayha, por 2 a 0, em jogo-treino, nesta segunda-feira (30), no CT do clube árabe. O outro gol da equipe do astro brasileiro foi marcado por Malcom. Confira no player acima.

Neymar voltou a balançar as redes pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Neymar também participou do gol de Malcom. Depois de infiltrar a área adversária, o atacante fez um corta-luz, que deixou o jogador revelado pelo Corinthians em boas condições para ampliar o placar.

Esta é a 21ª vez em que Neymar entra em campo desde a última Copa do Mundo. O astro sofreu grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por mais de um ano.

Em novembro deste ano, Neymar voltou a atuar pelo Al-Hilal e rompeu o tendão da coxa esquerda. O retorno oficial do atacante está previsto para apenas fevereiro de 2025.

