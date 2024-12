Chelsea é derrotado pelo Ipswich e encerra 2024 na 4ª colocação da Premier League

O Chelsea foi derrotado pelo Ipswich por 2 a 0, pela 19ª rodada da Premier League, nesta segunda-feira (30). Liam Delap, de pênalti, e Hutchinson foram os autores dos gols da equipe mandante, que luta para deixar a zona de rebaixamento.

Com o resultado, os Blues desperdiçaram a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês e viu o Liverpool abrir larga diferença na ponta da tabela. A equipe de Maresca ocupa a 4ª colocação com 35 pontos.

Como foi o jogo entre Ipswich e Chelsea?

No início da partida, o Ipswich iniciou o duelo sem medo do adversário e arrumou um pênalti com Liam Delap aos nove minutos. Após revisão do VAR, o próprio centroavante bateu e converteu a cobrança aos 12 minutos. Na sequência, o Chelsea pressionou muito, mas Palmer parou duas vezes na trave, enquanto o goleiro Walton foi o protagonista da etapa inicial com grandes defesas em finalizações de Nkunku e João Félix.

No segundo tempo, o Ipswich se aproveitou de um erro de passe de Disasi e saiu em rápido contra ataque com Delap, que encontrou Hutchinson para limpar a zaga e estufar as redes para a equipe mandante. O Chelsea tentou mudar o panorama da partida com substituições que não fizeram efeito, enquanto a zebra teve a chance de ampliar o marcador em chutes de Broadhead e Delap, mas parou em Jörgensen. Os Blues não conseguiram emplacar uma forte pressão e foram derrotados na estrada.

✅ FICHA TÉCNICA

IPSWICH 2 X 0 CHELSEA

19ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Portman Road, em Ipswich (ING);

🥅 Gols: Liam Delap (12' do 1ºT) e Hutchinson (8' do 2ºT).

⚽ ESCALAÇÕES

IPSWICH (Técnico: Kieran McKenna)

Walton; O'Shea, Woolfenden, Greaves e Davis; Morsy, Cajuste (Kalvin Phillips) e Hutchinson (Jack Taylor); Burns (Johnson), Delap (Al-Hamadi) e Broadhead (Szmodics).

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Jörgensen; Disasi (Gusto), Aderabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Madueke (Pedro Neto), Nkunku (Sancho) e João Félix (Nicolas Jackson).