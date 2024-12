Guardiola entende que City ‘precisa de ajuda’ e descarta briga por título

Apesar da vitória conquistada em seu 500º jogo no Manchester City, Pep Guardiola confessou que não acredita mais nas chances de título na Premier League. A partida contra o Leicester, válida pela 19ª rodada da liga inglesa, foi a última de 2024 para os Citizens. Segundo o técnico, o clube inglês precisa de ajuda para continuar na temporada, visando outros torneios.

- Estamos longe de vencer a Premier League. Reconhecemos que já não há chance disso acontecer, mas temos outras coisas pelas quais lutar: FA Cup, top quatro… e vencer jogos ajuda - comentou Guardiola.

A vitória por 2 a 0 sobre o Leicester foi recebida como um presente para Guardiola, que completou 500 partidas no comando do Manchester City. A comemoração, no entanto, foi marcada mais pelo alívio de quebrar uma sequência negativa do que a felicidade do resultado positivo.

- Só alívio, essa é a palavra para expressar o que todos nós sentimos. Fizemos coisas incríveis e agora temos dificuldade para vencer jogos, então agora é só alívio - confessou o técnico dos Citizens.

Necessidade de reforços para o Manchester City

As lesões são uma das maiores razões encontradas por Guardiola para justificar o desempenho abaixo da média esperada pelos torcedores do Manchester City. O tetracampeão da Premier League é o quinto clube mais prejudicado por lesões da liga inglesa, com sete desfalques importantes; contando com Rodri, que foi eleito o Ballon d'Or de 2024.

- Em algumas posições precisamos de ajuda. Quando estamos todos juntos, somos o time que éramos, mas com jogadores importantes fora por semanas e meses, é muito difícil. Achei que os zagueiros estariam em forma durante toda a temporada, mas temos enfrentado dificuldades; precisamos de ajuda para volantes e zagueiros. Mercado é mercado. Não é fácil, é caro, então veremos o que o clube pode fazer - completou.

O Manchester City está atualmente na quinta posição e está com 31 pontos, a 14 pontos de diferença do líder Liverpool, somando nove vitórias, quatro empates e seis derrotas na Premier League. Para mudar o cenário negativo, os Citizens poderão contar com a janela de transferência do mercado da bola europeu, que abrirá no dia 1º de janeiro de 2025.

