No Zenit, Nino comenta especulações, mas descarta volta ao Brasil: ‘Inviável’

Reforço do Zenit em janeiro de 2024, Nino é especulado em diversas equipes brasileiras em relação a um possível retorno ao país. No entanto, uma volta não está nas pretensões do defensor nesse momento de sua carreira.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Nino afirmou que vê o interesse de outros clubes com muito carinho, mas acredita ser inviável. O atleta também comentou sobre um hipotético interesse em ter retornado ao Fluminense para ajudar o Tricolor no difícil ano de 2024.

- Foi um ano muito difícil para os que acompanham o Fluminense. Muitas coisas acabaram não caminhando como todos esperavam. A gente fica triste de longe por conta dos amigos e do carinho pelo clube. Não pensei em nenhum momento em voltar para ajudar. Eu acho que o processo era muito maior do que algo que eu pudesse resolver e por ser inviável. Acabei de ser comprado. Tenho feito um bom trabalho no Zenit. Vejo as especulações com muito carinho, pois é um reconhecimento de um trabalho que fiz no Fluminense e pelo que faço aqui. Não sei se seria algo fácil de acontecer por ter acabado de me mudar, meio da temporada na Europa, o que torna uma volta muito inviável.

Um dos pilares defensivos do Zenit, Nino possui contrato com o clube russo até junho de 2028 e é tratado como peça essencial no clube. O atleta conquistou três títulos em sua primeira temporada na Europa e segue construindo sua história no país.