CEO do Leverkusen faz revelação sobre saída de Xabi Alonso para o Real Madrid

CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro abriu o jogo sobre a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid na próxima temporada. Em entrevista à "Sky Sports" da Alemanha, o dirigente lamentou a derrota do clube espanhol para o Arsenal na Champions League devido ao crescimento das especulações.

- Preferia que o Real Madrid tivesse vencido por um amplo placar e que a situação do treinador estivesse resolvida. Quando um clube como o Real Madrid perde por 3 a 0 para o Arsenal nas quartas de final (da Champions), é normal que comecem a circular rumores. É compreensível e, francamente, preferia ter evitado toda essa especulação e ver um jogo dominante deles.

Apesar de ter contrato até junho de 2026, Carlo Ancelotti se vê muito pressionado no comando do Real Madrid. O comandante foi derrotado pelo Barcelona na final da Supercopa da Espanha, vive uma situação muito complicada na Liga dos Campeões e tem quatro pontos de desvantagem para o clube catalão na La Liga.

Em meio a essa má fase do Real Madrid, o nome de Xabi Alonso ganha força na imprensa espanhola para substituir o italiano na próxima temporada. O treinador é bem cotado pelo trabalho desenvolvido no Bayer Leverkusen, onde conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha na última temporada.

Ancelotti comenta sobre o futuro no Real Madrid

Em coletiva, Carlo Ancelotti comentou sobre seu futuro no Real Madrid em meio as especulações sobre a chegada de Xabi Alonso. O treinador mostrou-se tranquilo e consciente de que possui vínculo com o clube espanhol até o próximo ano.

- Não devo falar sobre meu futuro, porque o contrato é bastante claro. O que for acontecer, será falado no fim da temporada. O clube sempre me apoia, principalmente nos momentos de dificuldade.

Na quarta-feira (16), o Real Madrid recebe o Arsenal em busca de uma virada histórica para seguir vivo na Champions League. Além disso, os merengues estão na final da Copa do Rei, em que encaram o Barcelona no dia 26 de abril.