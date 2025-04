Principal expoente atual do futebol nos Estados Unidos, Lionel Messi é prioridade do Inter Miami para uma possível extensão de vínculo futuramente. Com contrato válido até o fim do ano, a manutenção do camisa 10 em solo americano deve passar por estratégias em 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Messi chegou ao Inter Miami como agente livre em julho de 2023, em um contrato que expira no final desta temporada, mas — conforme o jornal "The Athletic" — as negociações para prolongar sua estadia estão em estágio avançado e agora espera-se que o jogador de 37 anos assine, embora o trabalho continue para finalizar os termos.

continua após a publicidade

🏟️ Novo palco para os shows em Miami ⚽

O proprietário Jorge Mas conduziu as negociações e, disse à Rádio FDP Miami, que tem o sonho de ver o camisa 10 atuando no novo estádio, o Miami Freedom Park, que deverá ficar pronto em 2026. Além disso, o empresário espera dividir a gerência do clube ao lado de Messi após a aposentadoria do craque.

— A minha antecipação é que veremos Lionel Messi como capitão da equipe nesse estádio. Temos contrato com ele até o final de 2025, é uma decisão que toca a ele, no meu nome e do clube estamos conversando com ele sobre o futuro — disse Mas.

continua após a publicidade

— Já lhe disse que, quando se aposentar, será um dos sócios do Inter Miami, junto comigo, com meu outro sócio e o David Beckham. Messi veio para fazer esse projeto crescer. Há um antes e um depois da chegada dele na MLS — completou.

🏆 Copa do Mundo de 2026 🌎

Ainda há dúvidas se Messi jogará pela Argentina na Copa do Mundo de 2026, realizada majoritariamente nos Estados Unidos, mas a extensão de contrato pode mudar as opiniões em direção a um "sim" de que o capitão optará por disputar seu sexto Mundial. Os shows de bola concedidos aos olhos do público estadunidense reforçam a presença do jogador como uma espécie de embaixador do soccer na nova reconstrução do esporte do país.

➡️ Ex-Fluminense faz forte falta em Messi e é cobrado por Suárez; veja o lance