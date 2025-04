Com a possível chegada de Trent Alexander-Arnold, o setor defensivo do Real Madrid pode ser reformulado para a próxima temporada. Segundo o jornal espanhol "As", há expectativa para a chegada de novos reforços, além do lateral, e de saídas de astros. Rüdiger, Alaba e Lucas Vázquez estão entre os jogadores que podem se despedir do clube.

Conforme noticiado pelo jornal espanhol, após temporada aquém das expectativas, o Real Madrid planeja mudanças a partir do meio do ano. O clube não contratou e lidou com as consequências da decisão: diversos jogadores se lesionaram - principalmente no setor defensivo - e o time não encontrou um equilíbrio necessário para o sucesso na temporada.

Alvos do Real Madrid no setor defensivo

Diante disso, Florentino Pérez já estaria traçando os objetivos para a próxima temporada. O principal alvo do Real Madrid é o jovem de 19 anos, Hujlsen, do Bournemouth. O clube enfrenta concorrência de três clubes dos "Big Six": Chelsea, Manchester City e Liverpool. Entretanto, o desejo de uma junção é recíproco, e o espanhol já deixou claro que gostaria de defenderia o clube madrilenho.

Dean Huijsen é um dos destaques da Premier League (Foto: Reprodução / Instagram)

Além disso, Trent Alexander-Arnold é considerado 99% certo no Real Madrid, segundo as mídias europeias. No Liverpool, o lateral era um dos três astros, com Salah e van Dijk, que tinham não tinham o futuro confirmado para a próxima temporada. Entretanto, o egípcio renovou o seu vínculo com os Reds e o holandês está na fila para a renovação.

Astros podem estar de saídas

Com a possível chegada de novos reforços, o Real Madrid também pode enxugar sua folha salarial e dispensar astros do setor defensivo. O clube segue com a política de renovar de temporada em temporada com jogadores com mais de 30 anos, e, por isso, alguns defensores podem estar em uma corda bamba na equipe.

David Alaba em treinamento pelo Real Madrid. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os principais rumores de saída circulam entre Lucas Vázquez, Alaba e Rüdiger, com 33, 32 e 32 anos respectivamente. Os jogadores, seguindo a política, estão com o contrato se encerrando ao fim da temporada, porém, seus futuros são incerto no clube. Segundo o jornal As, Rüdiger, entre os três, é o mais próximo de uma renovação, já que vem fazendo boa temporada, sendo um dos grandes - se não o maior - pilares defensivos do Real Madrid.

Já Lucas Vázquez e David Alaba são os que podem estar em risco no clube. O lateral espanhol estaria na situação mais delicada entre ambos, pois ficaria sem espaço no clube com a possível chegada de Trent Alexander-Arnold no clube, além da recuperação de Carvajal. Já o defensor austríaco, tem seu contrato vencendo apenas em 2026, porém, é um dos maiores salários do Real Madrid, e isso poderia ser um fator determinante para a saída.