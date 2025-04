O meio-campista João Gomes assinou um novo contrato de cinco anos com o Wolverhampton, encerrando as especulações sobre uma possível saída na próxima janela de transferências. O jogador da Seleção Brasileira, de 24 anos, renovou com o clube inglês até 2030, com a opção de estender o vínculo por mais um ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O contrato não inclui uma cláusula de rescisão, garantindo que o ex-Flamengo seguirá no Molineux ao menos no futuro próximo. Desde sua chegada ao clube, em janeiro de 2023, Gomes se tornou um membro fundamental no meio de campo dos Wolves, acumulando 80 partidas disputadas, sete gols e três assistências em todas as competições. Além disso, sua passagem pela Premier League consolidou seu espaço na Seleção Brasileira, com quem já soma 10 convocações.

continua após a publicidade

Veja o anúncio de renovação de João Gomes

Em entrevista para os canais oficiais dos Wolves, o técnico Vítor Pereira celebrou a renovação do volante, destacando sua importância para a equipe.

- Estou muito feliz porque João é um "jogador de time". Ele dá 100% em todos os treinos, em todos os jogos, e tem a qualidade necessária para ajudar a equipe a dar o próximo passo”, afirmou o treinador português.

A renovação de João Gomes representa um avanço estratégico para o Wolverhampton, que busca consolidar um meio-campo forte para a próxima temporada. Sua parceria com o também brasileiro André tem sido um dos destaques do time sob o comando de Pereira, com Gomes desempenhando um papel de maior intensidade e pressão, enquanto André se encarrega da organização e distribuição das jogadas.

continua após a publicidade

Enquanto outras saídas são especuladas no clube, como a possível venda de Matheus Cunha e o fim dos contratos de Nelson Semedo e Pablo Sarabia, os Wolves, ao menos, garantiram a permanência de um dos meio-campistas, que pode ter um futuro promissor.