Matheus Cunha revela desejo em sair do Wolverhampton: ‘Dar um passo adiante’

Titular da Seleção Brasileira na última Data Fifa, o atacante Matheus Cunha, do Wolverhampton, compartilhou um vídeo nesta segunda-feira (31), em que comentou a repercussão da entrevista publicada no dia anterior pelo jornal "Guardian", da Inglaterra. Nessa entrevista, ele falou sobre ofertas que recebeu na última janela de transferências de inverno, e a possibilidade de deixar o clube futuramente.

- Vim aqui para falar do barulho em volta do meu nome. Mostrar meu ponto. Acho que muitas pessoas não leram a entrevista. Acredito que as pessoas não tiveram a interpretação correta. O ponto era falar sobre o Wolverhampton, mostrar o quão feliz estou aqui, jogar por este time, com esses companheiros, e dar de volta todo o amor que me dão - comentou o jogador.

Matheus Cunha havia perdido espaço nas últimas listas de convocações do Dorival Jr. O jogador não vinha sido convocado desde novembro de 2023, ficando de fora da disputa da Copa América, em 2024. No entanto, devido à sua boa fase do Wolves, o atacante voltou a aparecer entre os nomes convocados da Amarelinha para os jogos contra a Colômbia e Argentina.

O jornal "Guardian" afirma que Matheus Cunha pode deixar o Wolverhampton ao final desta temporada, e diz que uma das ofertas recebidas anteriormente foi do Arsenal. O atacante brasileiro teria decidido permanecer nos Wolves para mostrar gratidão ao clube.

- Eu recebi muitas ofertas (na janela de inverno), mas eu não me sentiria bem se saísse. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, numa situação complicada, na zona de rebaixamento - disse Matheus Cunha.

- Agora estamos pertos de atingir o objetivo (permanecer na Premier League). Mas deixei claro que eu preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial - sinalizou.

Matheus Cunha fora do próximo jogo do Wolverhampton

O Wolverhampton está em 17º lugar na tabela de classificação do Campeonato Inglês, com 26 pontos, nove a mais do que o Ipswich Town, o primeiro integrantes da zona de rebaixamento. Sem Matheus Cunha, suspenso por cartões amarelos, o time enfrenta o West Ham na terça (1).