Japão empata com Austrália em duelo que ‘ninguém quis vencer’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 09:36 • Saitama (JAP)

O Japão enfrentou a Austrália pelas Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026, nesta manhã de terça-feira (15). A partida terminou em 1 a 1, com dois gols contra para cada lado.

A primeira etapa dominada pelo Japão, que teve 71% de posse de bola e seis finalizações, enquanto o adversário finalizou apenas uma vez. No entanto, aos 13 minutos do segundo tempo, o zagueiro japonês Shogo Taniguchi tentou afastar um lançamento com a perna direita, mas marcou contra o próprio gol, sem chances para o goleiro Zion Suzuki: 1 a 0 a favor da Austrália.

A segunda etapa também marcou o empate japonês, dessa vez com ajuda do time australiano. Cameron Burgess tentou afastar uma bola na pequena área, mas mandou para o fundo do próprio gol, que estava sem o goleiro Joe Gauci.

Em quatro jogos, as duas seleções lideram o grupo C das Eliminatórias Asiáticas. O Japão está isolado no topo com 10 pontos e um saldo de 14 gols a favor, enquanto a Austrália tem cinco pontos e um gol de saldo.