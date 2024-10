André Jardine comemora vitória em clássico com torcedores do América-MEX

André Jardine comemora vitória do América (México) sobre o Chivas com a torcida (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 20:47 • Houston (EUA)

Atual bicampeão mexicano, o América do técnico André Jardine venceu novamente o Chivas, seu principal rival, por 2 a 0, em Houston (Estados Unidos). O duelo aconteceu na noite do último domingo (13), em amistoso de preparação para a fase final do Campeonato Mexicano.

Ainda que a partida não fosse oficial, a vitória foi muito celebrada pelo treinador brasileiro, que ostenta um retrospecto altamente favorável nos confrontos com o maior rival do América: são 12 confrontos diante do Chivas, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Depois do apito final, Jardine celebrou muito junto às mais de 70 mil pessoas que lotaram o NRG Stadium, palco do jogo. O brasileiro foi até o alambrado, entoou os cânticos da torcida, e agradeceu o apoio maciço - o momento pode ser visto no player de vídeo acima.

- Com esta torcida presente assim, nós nos tornamos uma equipe muito mais forte, sólida, confiante. Contamos muito com o apoio do torcedor nesta reta final do Apertura - reforçou o brasileiro, que é o treinador com mais títulos nos 108 anos de história do América (cinco).

No Apertura, torneio que o América busca fazer história com um tricampeonato, a média de público caiu consideravelmente. Um dos motivos é a “perda” do mando de campo. Com o lendário Estádio Azteca em reforma para a Copa do Mundo de 2026, o clube americanista passou a atuar no Estádio Ciudad de los Deportes, que não tem recebido grandes públicos, mesmo se tratando de uma das maiores torcidas do mundo.

Jardine comemora vitória do América sobre o Chivas com seus jogadores (Foto: Divulgação)

Além disso, o elenco tem convivido com inúmeras lesões durante o torneio, o que contribui para que o América ocupe somente a 10ª posição na tabela a seis rodadas do fim da primeira fase. No amistoso diante do Chivas, foi a vez do atacante uruguaio Rodrigo Aguirre, autor do primeiro gol, sair lesionado após choque de cabeça com um rival. Ele passa a ser dúvida para o próximo jogo.

O América volta a campo na próxima sexta-feira (19), diante do Santos Laguna, novamente no Estádio Ciudad de los Deportes, com a necessidade de vencer para seguir vivo por uma vaga nos playoffs. Jardine poderá contar com o retorno de cinco atletas que estão defendendo suas seleções no período da Data Fifa.

