Após saída do Leicester, Vardy pode fechar com clube da Itália
Atacante está avaliando a possibilidade de se transferir para o futebol italiano
- Matéria
- Mais Notícias
Sem clube desde o anúncio de saída do Leicester City na última temporada, o atacante Jamie Vardy pode ter um destino surpreendente no novo passo da carreira. Segundo informações do jornalista Gianluca Di Marzio, o Cremonese, recém-promovido à elite do futebol italiano, sonha com a chegada do centroavante inglês e o clube já iniciou os primeiros contatos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do Newcastle se preocupa com lesão de meia convocado por Ancelotti
Futebol Internacional26/08/2025
- Futebol Internacional
Wayne Rooney critica técnico do Manchester United e cobra resultados
Futebol Internacional26/08/2025
- Futebol Internacional
Premier League domina setor da Seleção Brasileira com 100% dos convocados
Futebol Internacional26/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O atacante de 38 anos está avaliando a possibilidade de se transferir para a Itália, considerando que há vários clubes interessados em seu futebol na reta final da janela de transferências do verão europeu. O Cremonese surpreendeu na estreia da Série A ao vencer o Milan por 2 a 1 no San Siro.
Vardy se despediu do Leicester em temporada marcada pelo novo rebaixamento dos Foxes à segunda divisão da Inglaterra. Mesmo assim, o jogador contribuiu com 10 gols e quatro assistências em 36 jogos na última temporada.
Trajetória de Vardy no Leicester
Vardy chegou ao Leicester em julho de 2012, contratado por pouco mais de R$ 3 milhões junto ao modesto Fleetwood. Aos poucos, o centroavante ganhou espaço na equipe, e em 2015-16, protagonizou uma das histórias mais espetaculares do futebol inglês: com 24 gols, ajudou os Foxes a conquistarem a Premier League de maneira inédita, superando os gigantes do país e terminando a competição dez pontos acima do vice-líder Arsenal.
Em 2020-21, mesmo sem ir às redes nos jogos finais, foi titular na campanha do título da Copa da Inglaterra, além de participar da conquista da Championship da última época, marcando o acesso.
Vardy foi conhecido por castigar os clubes do Big Six em sua carreira. Dos 198 gols que marcou com a camisa dos Foxes até o anúncio, 50 foram anotados sobre os seis gigantes da Inglaterra. A maior vítima é o Arsenal, com 11 bolas na rede, seguido por Tottenham e Liverpool, com dez cada.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias