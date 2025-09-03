Jornal italiano destaca atitude de brasileiro na Juventus

O início de temporada de Bremer com a Juventus e as boas atuações do zagueiro brasileiros são destaques na imprensa italiana. O "Tuttosport" fez uma análise sobre o impacto do defensor na Velha Senhora após dois jogos oficiais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Bremer é sólido, projetado para suportar pressão e capaz de resistir mesmo quando tudo ao seu redor treme. O brasileiro torna tudo mais sólido. Sua presença remodela a atitude da equipe, inspira seus companheiros e desencoraja os adversários. Os números falam por si, mas é sua linguagem corporal que revela o verdadeiro impacto do zagueiro.

continua após a publicidade

Nos últimos oito jogos em que Bremer esteve presente em campo, a Juventus não sofreu gols e possui solidez defensiva. Na atual edição do Campeonato Italiano, a Velha Senhora é uma das três equipes (ao lado de Napoli e Roma) que ainda ainda não foi vazada na competição.

A presença de Bremer também contribuiu para melhorar o desempenho de Gatti e Kelly, que vinham sendo duramente criticados. E essa grande fase do brasileiro surge justamente após a recuperação de uma grave lesão.

continua após a publicidade

Volta por cima de Bremer após lesão na Juventus

Na temporada passada, Bremer disputou apenas oito jogos, e a Juventus sofreu gols em apenas duas partidas nesse período. No entanto, o brasileiro se lesionou com apenas seis minutos de jogo no duelo entre a Velha Senhora e o RB Leipzig na vitória dos italianos por 3 a 2. O zagueiro não estava presente em campo no momento dos gols da equipe alemã.

Após um longo processo de recuperação de uma lesão de ruptura de ligamento cruzado do joelho, Bremer voltou a ser relacionado pela Juventus durante o Mundial de Clubes. No entanto, o brasileiro não participou da competição e foi preservado visando o início da temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.