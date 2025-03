O Real Madrid venceu o Villarreal, neste sábado (15), com dois gols de Kylian Mbappé. O francês faz sua temporada de estreia pelo clube e chegou aos 31 gols na temporada. Com isso, o camisa nove passa a marca de Ronaldo Fenômeno e abre contagem regressiva para superar o número de gols feitos por Crsitano Ronaldo na temporada de estreia.

Entre Intercontinental, Supercopa da Espanha, Supercopa Europeia, La Liga, Copa do Rei e Champions League, são 31 gols para Kylian Mbappé. Se o início do francês levantou dúvidas sobre sua adaptação, o momento atual é de êxtase. A euforia deve crescer mais ainda, quando o jogador superar a marca estabelecida por Cristiano Ronaldo, um dos maiores ídolos da história recente do clube.

Temporada de estreia de Ronaldo Fenômeno no Real Madrid

Ronaldo chegou ao Real Madrid, assim como Mbappé, já campeão do mundo. Fenômeno, porém, já tinha no currículo também uma Bola de Ouro. Com dois gols na estreia, em 6 de outubro de 2002, contra o Alavés, o brasileiro mostrou seu cartão de visitas. Ronaldo finalizou a temporada 2002/2003 com 30 gols pelos Blancos. Mbappé superou o craque neste sábado (15).

Ronaldo Fenômeno foi ídolo no Real Madrid (Foto: Divulgação)

Temporada de estreia de CR7

Um dos maiores jogadores da história do Real Madrid e do futebol, Cristiano Ronaldo, chega na Espanha como ídolo do Manchester United. O português, assim como Fenômeno, chegou ao time já tendo conquistado o prêmio de melhor jogador do mundo. CR7 balançou a rede logo na estreia pelo Real Madrid, no duelo com Deportivo La Coruña. O jogador finalizaria a temporada 2009/2010 com 33 gols.

