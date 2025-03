Diretor de La Liga ironiza polêmica de ‘descanso’ do Real Madrid

A briga entre o Real Madrid e a direção de La Liga ganhou mais um ingrediente. O clube instaurou uma grande polêmica no sábado (15), ao declarar, através de sua produtora audiovisual e do técnico Carlo Ancelotti, que "nunca mais jogará" sem ter 72 horas de descanso, conforme recomendação da Fifa existente desde 2023.

Em resposta ao problema, o presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, ironizou a aspa do treinador italiano, e exemplificou outra situação, desta vez solicitada pelo próprio Real, como escudo para o entrevero.

- Carlo, tenho certeza que Emilio (Butragueño, diretor de relações do Real Madrid) te contou que La Liga colocou o jogo contra o Leganés, da próxima rodada, às 16h15 (locais) para te dar mais descanso antes da semifinal contra a Real Sociedad. Mas ele pediu para que passássemos o jogo para as 21h - imagino que com seu conhecimento e autorização - para ajudar aos jogadores que voltam da Data Fifa. E agora terão menos de 72 horas entre o apito final de sábado e o início da semifinal de terça! Que passe à final o melhor. Saudações - disparou o mandatário em sua rede social.

O lado branco da capital espanhola fez duros questionamentos por conta do tempo reduzido de intervalo entre o fim do clássico com o Atlético de Madrid, disputado na quarta-feira (12), e o duelo com o Villarreal, pela competição doméstica. O relógio contou 66 horas no período, seis a menos em relação ao que a entidade máxima do futebol mundial recomenda, apesar de não existir obrigação da aplicação desta regra.

A Fifa estabeleceu, em março de 2023, recomendações que protegem a saúde dos atletas. Entre elas, estão as seguintes medidas:

✅ Período de descanso anual para os atletas;

✅ Mínimo de 72 horas entre as partidas de um mesmo time;

✅ Um dia de descanso obrigatório na semana, gerido internamente.

Como são apenas recomendações, não há obrigatoriedade da concretização dos pontos, o que não impede, por exemplo, a marcação da partida entre Real e Villarreal antes das 72 horas de descanso. As medidas, porém, são adotadas atualmente em jogos organizados pela própria Fifa, como o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo.

"Inimigo" do Real Madrid, Javier Tebas foi eleito presidente de La Liga pela primeira vez em 2013 (Foto: AFP)

A guerra entre o clube e a competição não é nova. Nos últimos meses, diversos questionamentos têm sido feitos acerca da arbitragem do país, que, segundo o Madrid, tem prejudicado seguidamente o time dentro do campo. Através da RMTV, a diretoria tem produzido materiais que mostram erros de responsáveis pelo apito em partidas da equipe, como uma maneira de aumentar a pressão, principalmente em partidas importantes, o que desagrada diretamente Tebas e outros homens fortes do futebol no país ibérico.

Apesar da discordância em relação ao período, o Real fez uma partida segura e superou o Submarino Amarelo em vitória por 2 a 1, com dois gols do astro Kylian Mbappé. O triunfo levou a equipe a assumir a liderança provisoriamente, com 60 pontos; Atlético de Madrid e Barcelona fazem clássico neste domingo (16), e em caso de triunfo catalão, os madrilenhos descem para o segundo lugar pelo saldo de gols.