Seleção Brasileira terá pelo menos dois desfalques contra a Argentina

A Seleção Brasileira terá algumas preocupações na partida contra a Argentina, na próxima terça-feira (25), fora de casa, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O volante Bruno Guimarães e o zagueiro Gabriel Magalhães receberam cartão amarelo no confronto com a Colômbia, e estão suspensos para o duelo no Monumental de Núñez.

O jogador do Newcastle cometeu falta aos 15 minutos de jogo sobre Arias, do Fluminense. Como já havia acumulado outros dois cartões amarelos na competição, ele será ausência no duelo contra os argentinos no Monumental de Núñez, que acontece na próxima terça-feira, às 21h.

Já o defensor do Arsenal levou o terceiro amarelo após acertar James Rodríguez com o braço no rosto.

Sem Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, Dorival Júnior pode recorrer a novas convocações para compor o elenco diante da Argentina.

Outro problema para a Seleção foi Gerson, que se machucou ainda no primeiro tempo contra a Colômbia e deixou o campo abatido após ser substituído. O jogador já havia relatado dores no início da partida, mas acabou caindo no gramado sentindo a coxa esquerda. Dorival Júnior colocou Joelinton em seu lugar.

A situação do goleiro Alisson também preocupa. Ele deixou o campo no segundo tempo depois de uma forte colisão de cabeça com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez. Com isso, foi acionado o protocolo de concussão, que determina afastamento de pelo menos cinco dias, o que pode impedir sua participação contra a Argentina.

Caso opte por substituições para suprir as ausências de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, Dorival tem à disposição os defensores Fabrício Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG) e Alexsandro (Lille). Já para o meio-campo, os nomes pré-selecionados incluem João Gomes (Wolverhampton), Ederson (Atalanta), Andreas Pereira (Fulham) e Alisson (São Paulo).