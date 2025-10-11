menu hamburguer
CR7 joga? Veja a escalação de Portugal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Seleção portuguesa encara a Irlanda, em Lisboa

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
14:57
Cristiano Ronaldo - Portugal
imagem cameraCristiano Ronaldo celebra título da Nations League por Portugal (Foto: Tobias Schwarz/AFP)
Portugal e Irlanda se enfrentam neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Com diversos astros na convocação, Roberto Martínez confirmou a titularidade de Cristiano Ronaldo, que segue em busca do milésimo gol.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja a escalação de Portugal contra a Irlanda pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026

Reservas: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Pedro Gonçalves, Renato Veiga, Matheus Nunes, Francisco Trincão, Rafael Leão e Francisco Conceição.

Como chegam os times para a partida?

Portugal, treinado por Roberto Martínez, chega para o confronto em um momento de grande confiança e com uma forma excelente. A equipe, que recentemente conquistou a Nations League, iniciou sua campanha para a Copa do Mundo de forma perfeita, com duas vitórias, e já tem uma vaga na repescagem garantida. Liderando o Grupo F com folga, os portugueses buscam sua sexta vitória consecutiva em todas as competições e contam com um retrospecto recente favorável contra o adversário, sendo os grandes favoritos para o duelo em casa.

Irlanda, comandada por Heimir Hallgrímsson, vive um início de campanha para a Copa do Mundo muito complicado. A equipe somou apenas um ponto em dois jogos e chega abalada por uma derrota humilhante para a Armênia na última rodada. Com os jogadores admitindo a má fase, a Irlanda enfrenta um desafio gigantesco, pois seu retrospecto fora de casa é fraco e a equipe nunca venceu em solo português em sua história. A missão de conseguir um resultado positivo em Lisboa é vista como uma tarefa extremamente difícil para um time em busca de recuperação.

Tudo sobre o jogo entre Portugal e Irlanda (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Portugal x Irlanda
7ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Ivan Kružliak
🚩 Assistentes: Branislav Hancko e Jan Pozor (assistentes), Peter Kralović (quarto árbitro)
📺 VAR: Clay Ruperti

Cristiano Ronaldo comemora gol em Alemanha x Portugal pela Nations League (Foto: Alexandra Beier/AFP)
