Espanha x Geórgia: seleção de Kvaratskhelia já foi pedra no sapato de espanhois
Equipes irão se enfrentar neste sábado
Neste sábado (11), Espanha e Geórgia se enfrentam pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece em solo espanhol, e o histórico favorece amplamente a La Roja, com sete vitórias em oito confrontos. No entanto, a La Roja ainda guarda uma memória amarga contra a adversária: em 2016, quando a Espanha ainda era campeã europeia e contava com um elenco repleto de estrelas, foi a Geórgia quem surpreendeu.
Em junho de 2016, num amistoso preparatório para a Eurocopa, a Espanha chegava embalada pelo favoritismo e pelo status de atual campeã. Em campo, nomes como Sergio Ramos, Iniesta, Piqué, Busquets e Fàbregas davam o tom de um elenco estelar. Porém, aquele jogo acabou servindo como um prenúncio do que viria a seguir na competição.
Mesmo com um ataque estrelado, foi a Geórgia que saiu na frente. O atacante Tornike Okriashvili aproveitou uma falha defensiva após rápida transição georgiana e marcou o gol da vitória. A Espanha controlou o jogo, mas sem efetividade. Com 76% de posse de bola e mais de 15 finalizações, o time de Vicente del Bosque esbarrou na organização defensiva adversária e saiu derrotado por 1 a 0. Para deixar um gosto mais amargo, foi a primeira vitória da Geórgia no ano.
Apesar de se tratar de um amistoso, o revés acendeu o alerta. Mais do que o resultado, preocupou a sensação de apatia. A Espanha parecia lenta, previsível e sem inspiração. Muitos trataram o tropeço como um acidente, mas outros enxergaram sinais claros de esgotamento de um ciclo vitorioso.
A Eurocopa seguinte confirmou as suspeitas: a equipe caiu nas oitavas de final diante da Itália. Dias depois, Vicente del Bosque anunciou sua aposentadoria, encerrando um período dourado iniciado com Luis Aragonés em 2008, que rendeu duas Eurocopas e a Copa do Mundo de 2010.
Onde assistir o duelo entre Espanha e Geórgia
Espanha e Geórgia terão os caminhos cruzados pela sétima rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), no Estadio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no SporTV
Tudo sobre o jogo entre Espanha e Geórgia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha x Geórgia
7ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Manfredas Lukjančukas
🚩 Assistentes: Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas (assistentes), Donatas Rumšas (quarto árbitro)
📺 VAR: Tiago Martins
