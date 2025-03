Técnico do Barcelona explica ausência de Raphinha pelo segundo jogo seguido

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick explicou a ausência de Raphinha pelo segundo jogo consecutivo de sua equipe. Desde a Data Fifa, o brasileiro não foi relacionado contra o Osasuna e permaneceu no banco de reservas durante os noventa minutos contra o Girona, ambos pela La Liga.

- Tem dores. Conversei com ele no intervalo e me disse que não estava muito bem. Treinará normalmente. E, com sorte, estará apto para a próxima partida - disse Flick sobre o fato de Raphinha não ter jogado pelo Barcelona após ter feito dois jogos pela Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina.

Na semana passada, o comandante do Barcelona já havia explicado que brasileiro não jogaria por uma questão de logística. O jogador retornou à Espanha na noite de quarta-feira (26), enquanto os culés fizeram um jogo atrasado pelo Campeonato Espanhol na quinta-feira (27).

Existe a expectativa de que Raphinha retorne para a segunda partida da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid. O confronto também coloca o brasileiro frente à frente com De Paul, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone e Ángel Correa desde a derrota do Brasil para a Argentina.

Apesar da ausência de Raphinha, o Barcelona conquistou duas grandes vitórias consecutivas e segue na liderança do Campeonato Espanhol. Os culés possuem três pontos de vantagem para o Real Madrid restando nove jogos para o fim da competição.