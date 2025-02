O Real Madrid não entrará com força máxima na partida contra o Girona, neste domingo. De acordo com o jornal "AS", Fede Valverde será poupado do confronto para se recuperar fisicamente para os próximos desafios da equipe. Desta forma, o titular do Real Madrid será desfalque na partida.

Apesar de volante, o uruguaio se destacou na lateral direita, quando foi deslocado pelo técnico Carlo Ancelotti devido à lesão de Dani Carvajal e ausência de Lucas Vázquez no time. Na posição, Valverde foi bastante elogiado, principalmente pelo técnico da equipe.

A opção da comissão técnica em liberar o jogador da partida é por conta do alto desgaste que ele teve na partida contra o Manchester City, pelos playoffs da Champions League. O time venceu os ingleses e avançou na competição.

Valverde foi bastante exigido na partida, sendo um dos destaques, e atuou na posição sob efeito de analgésicos em meio a lesões. Desta forma, o Real Madrid optou por não utilizá-lo no confronto deste domingo, pelo Campeonato Espanhol.

O lateral Lucas Vázquez deve voltar à posição após estar recuperado de sua lesão. Ele tem treinado normalmente com a equipe e pode ser uma das apostas de Ancelotti para assumir a ponta da tabela. Caso não esteja apto, o técnico terá que improvisar. Uma das opções é Marco Asensio.

O Real Madrid entra em campo neste domingo, às 12h15 (de Brasília), pela 25ª rodada de La Liga. A partida será no Santiago Bernabéu.

No último mês, Carlo Ancelotti não poupou elogios a Fede Valverde. Segundo o italiano, o camisa 8 do Real Madrid é o jogador mais completo do futebol mundial e que é difícil escolher em qual posição o jogador uruguaio atuará devido à qualidade em campo.

- É um jogador completo e muito importante porque consegue cobrir muitas posições e o faz perfeitamente em todas elas. É muito difícil encontrar um lateral-direito como ele e é muito difícil para mim escolher a melhor posição para ele. Ele nunca me pergunta onde quer jogar e é com certeza o jogador mais completo do futebol no momento porque consegue cobrir muito bem todas as posições possíveis. Pode jogar sem nenhum problema até como zagueiro.