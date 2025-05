Irmão de Bellingham entra na mira de clubes alemães

Após garantir o acesso à Premier League com o Sunderland, Jobe Bellingham entrou na mira de diversas equipes da Alemanha para a próxima temporada. Irmão mais novo de Jude, o, também, meio-campista, tem 19 anos e contrato válido com o clube inglês até junho de 2028. Fato é que times como Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt e RB Leipzig estão disputando sua contratação. A informação é do jornalista Florian Plettenberg.

O Frankfurt é o favorito para adquirir o meia. Jobe, inclusive, visitou o clube nesta segunda-feira (26) com intuito de entender melhor o interesse em contratá-lo. Internamente há otimismo por parte da equipe depois do encontro com Bellingham.

Markus Krösche, CEO do clube, foi o encarregado por mostrar a cidade, estádio e as instalações do Frankfurt para o jogador e sua família. A comissão técnica também esteve presente, detalhando mais sobre sua função dentro de campo, com papel fundamental na disputa da Champions League.

O Borussia Dortmund corre por fora e tenta usar a seu favor o fato de que Jude Bellingham utilizou o clube como porta de entrada para o Real Madrid. A revista alemã "Bild" indica que as negociações entre ambas as partes estão em andamento, com os aurinegros também otimistas pela sua compra. As cifras giram em torno dos 30 milhões de euros (R$ 193 milhões).

Quem é Jobe Bellingham, irmão mais novo de Jude?

Jobe Bellingham recebeu prêmio individual na Inglaterra (Foto: Reprodução)

Dois anos mais novo que o irmão badalado Jude, Jobe Bellingham foi revelado pelo Birmingham e se transferiu ao Sunderland em 2023. Por lá, o meia foi um dos protagonistas da equipe que conseguiu acesso à Premier League na temporada. Ao todo, foram quatro gols e três assistências em 43 jogos.

