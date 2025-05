Depois de uma temporada ruim, o Real Madrid olha para o Mundial de Clubes como a esperança de diminuir a decepção da torcida em 2025. Em buscado objetivo, o time espanhol poderá postergar uma cirurgia pela qual Jude Bellingham precisa passar.

De acordo com Mario Cortegana, do The Athletic, o meia do Real Madrid tem um problema no ombro esquerdo desde novembro de 2023, quando se lesionou em uma partida contra o Rayo Vallecano. Na ocasião, o Bellingham deslocou o ombro e desfalcou o Real e a seleção da Inglaterra em alguns compromissos.

Desde então, Bellingham tem jogado com proteções no ombro para não sofrer com a mesma lesão novamente. Ainda segundo o jornal, que alega ter ouvido fontes do clube espanhol, Bellingham realizará uma cirurgia para reparar o problema e evitar novas intercorrências.

As fontes do Real Madrid também informaram que Bellingham tem problemas no ombro esquerdo desde quando atuava pelo Borussia Dortmund. A questão se agravou com a nova lesão ocorrida no futebol espanhol.

Diante dos desfalques recentes, o Real Madrid não vai perder um de seus principais jogadores para o Mundial, que se tornou muito importante para o clube. Na temporada, Bellingham disputou 51 partidas, marcou 14 gols e contribuiu com mais 14 assistências. Recentemente, o meia falou sobre a expectativa para o Mundial de Clubes.

Jude Bellingham comemora gol decisivo em Manchester City x Real Madrid (Foto: Oli Scarff/AFP)

— É importante, pois é outro título e queremos ganhar. É o sonho do elenco e do clube. Depois de uma temporada um pouco abaixo, queremos vencê-lo — disse.

Jogos do Real Madrid na fase de grupos do Mundial

🌏 Real Madrid x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Real Madrid x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank of America Stadium

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field