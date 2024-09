Ex-Vasco, Gabriel Pec celebra cinco anos como profissional: ‘Uma honra’

Gabriel Pec estreou no futebol profissional em 2019 (Foto: Joilson Marconne/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 19:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Atualmente no LA Galaxy, Gabriel Pec comemorou cinco anos de carreira no sábado (7). Desde que iniciou sua trajetória profissional, o atleta já acumula 209 partidas, 39 gols e 26 assistências, tendo destaque tanto no Vasco, clube que o revelou, quanto no seu atual time.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pelo Gigante da Colina foram 179 partidas, 26 tentos e 14 passes para gols, enquanto na MLS já soma 30 embates, balançou as redes 13 vezes e assistiu em outras 12. Feliz com a marca importante na carreira, Gabriel Pec avaliou sua trajetória.

- Tem sido uma honra ter a chance de ser jogador profissional e chegar no quinto ano como tal. Só tenho a agradecer a Deus por me dar as oportunidades de poder trabalhar e honrar Seu nome da forma que Ele me destinou. O trabalho duro é constante e diário, e sou feliz de ter ter jogado profissional em gigantes do futebol, como o Vasco e o LA Galaxy. Que venham muitos mais anos de sucesso e muito trabalho - comentou o jogador.

Na atual temporada da MLS, Gabriel Pec vem se destacando no LA Galaxy e também entre os brasileiros na liga. O atacante lidera a equipe em participações em gols (22), assistências (11), finalizações (93), finalizações no gol (42) e grandes chances criadas (11), além de ser o segundo maior artilheiro da franquia com 11 tentos. Já entre os brasileiros nos Estados Unidos, Pec é o primeiro em finalizações, finalizações no gol e dribles certos, além de ocupar a vice-liderança em assistências, participações em gols e grandes chances criadas.