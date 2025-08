Joia do Inter é anunciada por clube italiano

Apontado como Joia do Lance!, goleiro da base do Internacional foi anunciado pelo Como 1907, clube italiano. Com 18 anos, Henrique Menke foi contratado por empréstimo de um ano, com opção de compra de 1,6 milhão de euros (pouco mais de R$ 10 milhões na cotação atual). A negociação começou em junho e finalizada nesta terça-feira (5).

A informação é de que o ex-camisa 1 do sub-20 colorado irá reforçar o time da mesma categoria, chamado de time Primavera. Ele participou, porém, da pré-temporada do profissional do Biancoblù, como também é conhecido o clube italiano.

Sem chances no Beira-Rio

Atrás de Sergio Rochet, Anthoni e Ivan Quaresma – que acabou se lesionando – e sem chances no profissional alvirrubro, o garoto de 18 anos acabou repassado para ganhar experiência e trazer algum retorno financeiro. Menke nem terminou o Brasileirão sub-20, já que viajou para Marbella, na Espanha, para iniciar sua preparação na Itália.

– Reconhecemos a necessidade de contratar um jovem goleiro com grande potencial e estamos muito felizes em receber o Henrique. Ele já ganhou experiência internacional com a seleção (sub-20) e é um goleiro forte tanto com os pés quanto com as mãos. Ele começou a pré-temporada muito bem, então vamos ver o que ele consegue alcançar – disse o chefe de desenvolvimento do Como, Osian Roberts, em postagem no Instagram.

– Este é um passo muito importante para mim, para a minha vida e para a minha carreira. É uma grande mudança, porque estou deixando não só o meu país, mas também o meu continente, mas estou muito feliz e entusiasmado – comentou Menke na mesma publicação.

Time é treinado por Cesc Fàbregas

A equipe principal do Como é treinada pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas e, ao final da última temporada, se despediu do experiente goleiro Pepe Reina, ex-Barcelona e Liverpool, que anunciou aposentadoria.

Fàbregas foi o responsável por levar o Biancoblù de volta à Série A italiana. O clube havia declarado falência em 2004, caindo para a quarta Divisão. Desde então, trocou de donos e foi galgando ascensos até conseguir voltar à primeira na temporada passada.