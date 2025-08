Manchester United recusa cinco propostas por Harry Maguire

O Manchester United recusou cinco propostas de clubes da Premier League e da Itália interessados em Harry Maguire, segundo o "Daily Mail". As equipes foram informadas de que é provável que os Diabos Vermelhos renovem o contrato do defensor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 32 anos, Maguire tem vínculo com o Manchester United até junho de 2026, mas o jogador também tem interesse em permanecer nos Diabos Vermelhos. Em 2019, o zagueiro foi contrato junto ao Leicester e foi a transferência mais cara para um atleta de sua posição na época.

continua após a publicidade

Ainda não houve conversas oficiais entre Manchester United e Harry Maguire por uma renovação de contrato. No entanto, o recado do clube inglês para as equipes interessadas no defensor sugere que existe a intenção pela permanência do veterano no elenco.

Com a chegada de Ruben Amorim, Maguire recuperou sua importância na equipe de Old Trafford após o sumiço durante a passagem de Erik ten Hag. Em janeiro, os Red Devils ativaram a cláusula de extensão contratual de um ano com o defensor até o ano que vem.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.