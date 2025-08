Rivais da Premier League disputam contratação de Grealish; saiba

Jack Grealish está de saída do Manchester City e continua atraindo interessados. Desta vez, dois rivais da Premier League disputam o meia-atacante inglês: o Tottenham e o Everton. A informação é do "GiveMeSport", com o jornalista Alex Crook complementando. Em ambas as situações, Grealish se tornou um "plano B" diante de negociações frustradas dos dois clubes com outros alvos.

Jack Grealish perdeu espaço com Pep Guardiola no Manchester City desde o fim da temporada passada e não foi relacionado para a disputa do Mundial de Clubes. Contratado pelos Citizens por 100 milhões de euros (R$ 637,7 milhões na cotação atual) em 2021, Grealish está avaliado em 28 milhões de euros (R$ 178,5 milhões) pelo site "Transfermarkt" e, segundo o próprio Guardiola, está disponível para uma transferência em busca de mais tempo de jogo.

Grealish pode substituir Maddison no Tottenham

O Tottenham instaurou urgência em seu mercado após a lesão de James Maddison, que saiu do amistoso contra o Newcastle, realizado no domingo (03), na Coreia do Sul, com fortes dores no joelho direito. A grande preocupação é que possa se tratar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho (LCA), segundo o site “Sports Mole”, o que faria com que Maddison ficasse de fora de boa parte da temporada.

Assim, Jack Grealish é a escolha de Thomas Frank para a posição. O inglês já era monitorado, principalmente após o Tottenham falhar nas negociações por Morgan Gibbs-White, que renovou com o Nottingham Forest. A lesão de Maddison, portanto, acelera as tratativas com o Manchester City por seu camisa 10.

Everton transferiu seu foco para Grealish

O Everton busca retomar os anos de maior estabilidade na Premier League e, por isso, busca reforçar seu elenco com nomes mais importantes. Dessa forma, os Toffes tinham Tyler Dibling, destaque do Southampton, como alvo prioritário. Porém, as ofertas não agradaram aos Saints. Então, Jack Grealish é o nome da vez.

Jack Grealish comemora gol pela seleção inglesa (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)

