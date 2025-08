Não é o Raphinha: saiba o principal candidato a ser capitão do Barcelona

Após as batalhas burocráticas envolvendo Ter Stegen, o Barcelona definiu o principal candidato a ser nomeado capitão da equipe blaugrana caso o goleiro alemão saia do clube. Segundo informações do portal espanhol "ElDesmarque", o meio-campista Frenkie de Jong estaria em primeiro na fila para assumir a braçadeira.

Recentemente, De Jong revelou que renovará o contrato com o clube catalão, segundo informações divulgadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. O holandês tem vínculo com o Barcelona até junho de 2026 e confirmou a intenção de permanecer na equipe do técnico Hansi Flick.

Ainda de acordo com a publicação, Ronald Araújo e Raphinha seguiriam a ordem de preferência na capitania do Barcelona. Pedri seria outro candidato a assumir a braçadeira caso nenhum dos citados acima se destaque. Além deles, Iñigo Martínez e Gavi seriam os últimos a assumir a função.

Frenkie de Jong estaria em primeiro na fila para assumir a braçadeira de capitão do Barcelona (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Entenda o impasse entre Ter Stegen e Barcelona

Marc-André ter Stegen, capitão do Barcelona, se recusou a assinar o relatório médico necessário para que o clube envie informações sobre sua lesão à Comissão Médica de LaLiga. A assinatura é uma exigência formal para que o Barça possa utilizar 80% do salário do jogador dentro das regras de Fair Play Financeiro e, assim, inscrever novos atletas, como o goleiro Joan Garcia.

Diante da negativa, o clube catalão abriu um processo disciplinar com caráter imediato, alegando que a postura do jogador prejudica institucionalmente a entidade e seus companheiros. A decisão foi tomada após o retorno da equipe da turnê de pré-temporada por Japão e Coreia do Sul.

