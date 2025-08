Acabada a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no domingo (3), pela 18ª rodada Campeonato Brasileiro, uma longa reunião foi realizada no vestiário do Internacional. Falaram jogadores, comissão técnica e dirigentes. Um dos diagnósticos saído dessa conversa, conforme apurou o Lance!, foi de que o esquema do técnico Roger Machado está mapeado.

Na verdade, o apontamento é anterior, já que o time enfrentou o Tricolor Paulista com mudança na formação tática. O problema, porém, foi reforçado na discussão.

Esquema tático ficou previsível

Na análise feita internamente, o entendimento é de que a boa campanha do time do Inter em 2024 – quando chegou a ter 16 jogos de invencibilidade –, bem como no título do Gauchão e começo do Brasileirão e da Libertadores deste ano – quando ficou mais 17 confrontos sem perder – passou pelo 4-2-3-1 formatado pelo treinador. Por isso, há quem veja que a crise passa por ele

Afinal, para esses, esse mesmo esquema tático do comandante Colorado tornou-se “visado”, “mapeado” pelos adversários. Com isso, a formação com quatro zagueiros, dois volantes, três no meio, sendo dois deles atuando pelas pontas, e um atacante centralizado, passou a ser neutralizada.

Falta repertório para alternativas

Além disso, foi observado que tem faltado repertório à equipe. Se no momento em que tinha Fernando, o time conseguia variar ao longo de um jogo – passando ao 3-5-2 ou ao 4-4-3 –, nas últimas seis partidas não tem conseguido apresentar alternativas. Daí, o uso do 3-5-2 contra o São Paulo, no domingo passado.

Mais do que espelhar o time com o Tricolor Paulista, foi uma busca por solução para tirar o Colorado da situação e conseguir um novidade para surpreender o Fluminense na quarta (30), pela volta da Copa do Brasil. O problema é que com jogos no meio e no final de semana, a nova formação ainda não teve tempo de treino para se tornar permanente.