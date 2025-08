Por que Igor Paixão fechou com o Olympique de Marselha?

Igor Paixão foi apresentado pelo Olympique de Marselha na última segunda-feira (4) e revelou, durante coletiva de imprensa, os motivos para escolher o clube francês. Questionado pela imprensa local, o atacante brasileiro, que se tornou a maior contratação da história do Marselha, declarou que a postura antirracista do clube e da torcida foram decisivas para sua escolha.

O jornal "L’Équipe" revelou que Igor Paixão não tinha a intenção de fechar com um clube que não compartilhasse dos seus valores. Então, o brasileiro foi conquistado pela atitude antirracista da torcida do Marselha, além do fanatismo conhecido. Esta informação foi relembrada durante sua apresentação e o atacante confirmou: “Sim, foi uma grande motivação para mim vir para um clube antirracista. Com a ajuda de Deus, devemos tratar as pessoas com igualdade”, disse.

Igor Paixão ainda falou sobre suas raízes quilombolas para as mídias do Olympique de Marselha: “Eu tenho muito orgulho de fazer parte de lá (Comunidade Quilombola). A família do meu pai e do meu avô é quilombola. Eu carrego com muito orgulho, carrego no meu peito para onde eu for”.

Igor Paixão durante apresentação pelo Olympique Marseille (Foto: Christophe Simon/AFP)

Seleção Brasileira como motivação

Diante do salto na carreira, ao deixar o Feyenoord, Igor Paixão também falou sobre a Seleção Brasileira, que segue como grande sonho do jogador. “Cheguei no Olympique de Marselha, é um grande passo para mim chegar à seleção. Se eu fizer bem o meu trabalho aqui, vou chegar lá. É um grande clube aqui, tenho que jogar o meu futebol e sonho em um dia ter a oportunidade de jogar pela seleção nacional”, contou.

