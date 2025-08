Estêvão revela conversa com Thiago Silva após acerto com o Chelsea

Anunciado pelo Chelsea, Estêvão revelou uma conversa com Thiago Silva ainda no Brasil após o acerto com o clube inglês. Em entrevista aos canais oficiais dos Blues, o brasileiro também se mostrou entusiasmado com a nova etapa na carreira.

- Depois que assinei com o Chelsea, eu joguei contra o Thiago Silva no final de 2024. Ele veio e conversou comigo. Disse que eu amaria o clube, que tem uma estrutura incrível e que é um clube maravilhoso. Agora eu consigo enxergar o quão incrível é esse clube.

No Chelsea, Estêvão espera dar sequência em relação ao que outros brasileiros fizeram e conquistaram pelo clube. O ex-jogador do Palmeiras não escondeu o desejo de conquistar a Premier League e a Champions League.

- É um prazer estar onde tantos outros brasileiros fizeram história. Espero escrever uma linda história no Chelsea, assim como eles fizeram. Quero vencer todos os títulos possíveis: Premier League e Champions League, principalmente. Pessoalmente, quero ser o melhor do mundo e trabalhar duro para que esses sonhos se tornem realidade.

No Chelsea, Estêvão se prepara para o início da Premier League, em que os Blues encaram o Crystal Palace no domingo (17), às 10h (de Brasília).

