Mesmo tendo o intervalo da Copa do Mundo de Clubes para acertar os erros cometidos em boa parte das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a volta repetiu as falhas. As três vitórias consecutivas maquiaram os defeitos, escancarados nas últimas três partidas. Nos bastidores, o diagnóstico da má-fase do Internacional está feito. Conforme apurou o Lance!, os próprios jogadores chegaram à conclusão.

O Colorado tem a chance de espantar a instabilidade nesta quarta-feira (30), na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvirrubro precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Vitória simples, leva para os pênaltis.

Vitórias maquiaram a má-fase

As três vitórias seguidas no retorno ao Brasileirão – contra Vitória, Ceará e Santos – empurraram a má-fase e a atual crise por algumas semanas. O próprio técnico Roger Machado disse após a primeira partida que o resultado havia sido melhor do que o jogo. Três jogos depois, ele comentou que a reação para buscar o empate era o único ponto positivo.

Internamente, as análises chegaram a alguns diagnósticos. O principal deles veio dos próprios atletas. Para eles, têm faltado coletividade, ou conjunto, ao time. De acordo com fontes do Lance!, alguns boleiros entendem que, nas suas melhores atuações, o Inter sempre atacou e defendeu em bloco, como treinado exaustivamente.

Jogadores se veem afastados em campo

Nas últimas rodadas, inclusive antes do Mundial, as peças do time acabaram se distanciando entre si. A avaliação é de que os jogadores se distanciaram, em todas as ações, inclusive na marcação sobre pressão.

Na zona mista após o enfrentamento do último jogo, o atacante Rafael Borré chegou a antecipar esse diagnóstico, ao comentar os problemas ofensivos da equipe:

– Precisamos encontrar conexão e parcerias. Essas pequenas parcerias dentro do campo são as que te permitem ter situações (de gol) e essas situações te permitem ganhar a partida – comentou o colombiano.