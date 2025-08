Internacional: o apoio dos jogadores para Roger Machado ficar

O técnico do Internacional vive seu pior momento com a pressão devida às últimas atuações no Campeonato Brasileiro e à desvantagem na Copa do Brasil. Apesar disso, Roger Machado tem apoio dos jogadores, o que é essencial para ele ficar no cargo. Conforme apurou o Lance!, a avaliação foi levada em conta pela diretoria colorada. Por conta disso, o vice de futebol José Olavo Bisol garantiu o treinador no cargo.

Como o próprio comandante alvirrubro avaliou, a permanência de qualquer técnico no cargo passa pelos resultados. Ou seja, para Roger Machado ficar no Beira-Rio, é essencial uma classificação na Copa do Brasil.

Apoio aberto em reunião

Após a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, pela 18ª rodada do Brasileirão, domingo (3), em Porto Alegre, direção, comissão técnica e jogadores realizaram uma reunião no vestiário. Na conversa, todos tiveram oportunidade de falar. Da parte dos atletas, além de um diagnóstico sobre o próprio time, foi ouvido que o treinador tem apoio dos seus comandados.

Apesar disso, há informações de que, se não conseguir a classificação diante do Fluminense – a partida de ida terminou 2 a 1 para o Tricolor Carioca –, Roger Machado está ameaçado no cargo. Por isso, a necessidade de resultados positivo nesta quarta (6).

Sem exercícios de futuro

Após o encontro, Roger Machado falou que, com 34 anos de experiência, somando campo e casamata, tem experiência para saber que qualquer trabalho depende de vitórias.

– A gente sabe que eliminações acarretam prejuízos – reconheceu

Depois dele o vice de futebol disse não trabalhar com a hipótese de trocas no departamento. E acrescentou:

– Temos confiança total no Roger.

Questionado se podia garantir o comandante na casamata, Bisol, argumentou:

– Não posso prever o futuro.