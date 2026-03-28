A Inglaterra terá mudanças importantes em seu elenco para o amistoso contra o Japão, marcado para terça-feira (31), no Wembley Stadium. Ao todo, oito jogadores foram liberados da concentração para seguir tratamento médico em seus respectivos clubes. A confirmação foi por meio de nota publicada pela Federação Inglesa nas redes sociais.

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Deixam o grupo o goleiro Aaron Ramsdale, o zagueiro Fikayo Tomori e o atacante Dominic Calvert-Lewin, além de John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice e Bukayo Saka.

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Noni Madueke deixa a partida contra o Uruguai após lesão (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

O caso de Stones gera maior atenção. O defensor retornou ao Manchester City para avaliação após sentir um problema durante um treinamento, antes do empate por 1 a 1 com o Uruguai. Já Wharton e Madueke, que atuam por Crystal Palace e Arsenal, respectivamente, também deixaram a concentração após sofrerem lesões leves na partida.

Rice e Saka, ambos do Arsenal, foram liberados para exames médicos mais detalhados após se apresentarem recentemente à seleção. A comissão técnica optou por não correr riscos, visando a recuperação completa dos atletas.

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Com as baixas, a Inglaterra segue a preparação com um grupo reduzido de 27 jogadores para o amistoso com os japoneses. Entre os atletas que permanecem à disposição estão nomes como Harry Kane, Anthony Gordon e Marc Guéhi.

A liberação dos jogadores faz parte de um protocolo comum em períodos de Data Fifa, priorizando a saúde dos atletas em meio à sequência intensa de jogos na temporada europeia.

Veja a nota da Inglaterra na íntegra

A seleção inglesa revisada, com 27 jogadores, está se preparando para o confronto de terça-feira contra o Japão, no Estádio de Wembley. No total, oito jogadores devem deixar a concentração, incluindo Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori e Dominic Calvert-Lewin.

John Stones retornará ao Manchester City para avaliação médica após sofrer uma lesão no treino antes do empate em 1 a 1 com o Uruguai, na sexta-feira à noite. Adam Wharton, do Crystal Palace, e Noni Madueke, do Arsenal, voltaram aos seus clubes devido a lesões sofridas durante a partida.

Declan Rice e Bukayo Saka também retornarão ao Arsenal para avaliação médica, após chegarem na sexta-feira junto com outros nove jogadores. O restante do grupo é composto por Dean Henderson, Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon e Harry Kane.

Inglaterra x Japão: detalhes do duelo

A partida entre Inglaterra e Japão acontecerá na próxima terça-feira (31), às 15h30 (de Brasília), em Wembley, Londres. Os donos da casa têm vantagem num retrospecto recente com mais vitórias e um melhor aproveitamento em campo.

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