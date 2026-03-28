Colômbia x França: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Seleções se enfrentam no Northwest Stadium a partir das 16h (de Brasília)
Colômbia e França se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Northwest Stadium, em Landover, Maryland (EUA), em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Xports (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e pelo Globoplay (streaming). ➡️Clique para assistir no SporTV
Ficha do jogo
A Colômbia busca reabilitação após ser derrotada de virada pela Croácia por 2 a 1 na última quarta-feira. O único gol sul-americano na partida foi marcado pelo meia-atacante Jhon Arias, do Palmeiras. A expectativa é que o técnico Néstor Lorenzo aproveite este último teste antes da convocação final do Mundial para rodar o elenco, podendo promover a entrada de jogadores como o goleiro Álvaro Montero, o zagueiro Yerson Mosquera e o atacante Jhon Córdoba no time titular. Os colombianos estão no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Uzbequistão e do vencedor do playoff entre Congo e Jamaica.
A França chega ao duelo com o status de favorita e embalada pela vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, com gols de Mbappé e Ekitiké. O técnico Didier Deschamps, que busca aprimorar o entrosamento de suas estrelas antes do Mundial, deve manter a base da equipe titular, mas tem um desfalque certo: o zagueiro Upamecano, que foi expulso no amistoso contra a Seleção Brasileira. Para o seu lugar, Kalulu é o mais cotado. Os franceses integram o Grupo I da Copa, junto com Senegal, Noruega e o vencedor do playoff entre Iraque e Bolívia.
Tudo sobre o jogo entre Colômbia x França (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Colômbia 🆚 França
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: domingo, 29 de março de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Northwest Stadium, em Landover, Maryland (EUA).
👁️ Onde assistir: Xports (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔵🔴 Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)
Camilo Vargas (Álvaro Montero); Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí (Yerson Mosquera) e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Suárez (Jhon Córdoba) e Luis Díaz.
🔵⚪🔴 França (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan; Malo Gusto, Kalulu, Konaté e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot (Kanté) e Olise; Dembélé, Ekitiké (Marcus Thuram) e Mbappé.
