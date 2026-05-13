PSG vence o Lens e conquista pentacampeonato francês
O time conquistou o título com uma rodada de antecedência
O PSG venceu o Lens por 2 a 0 e conquistou o título da Ligue 1 com uma rodada de antecedência, nesta quarta-feira (13), no Stade Bollaert-Delelis. Na primeira etapa, Kvaratskhelia abriu o placar e Mbaye sacramentou o resultado nos acréscimos do segundo tempo. Com a vitória do finalista da Champions League, a equipe de Luis Enrique vai para a última rodada do Campeonato Francês, contra o Paris FC, no próximo domingo (17), já com o troféu na mão.
No primeiro tempo, o duelo começou equilibrado, com as duas equipes chegando em transição e criando chances, mas sem perigo para ambos os lados. A grande primeira chance veio aos 19 minutos, quando Saïd recebeu sozinho e chutou em cima de Safonov, desviando em Zabarnyi. A bola ainda sobrou no alto e Thomasson quase abriu o placar de cabeça, mas o zagueiro ucraniano chegou para salvar novamente. Mas o PSG logo respondeu; aos 28 minutos, abriu o placar com Kvaratskhelia. Após uma falha de Sarr, Dembélé roubou a bola e lançou o meia da Geórgia sozinho, que não perdoou. Em uma nova falha do defensor do Lens, Barcola interceptou e achou o camisa 10 do PSG na entrada da área. Ele cortou o zagueiro e chutou cruzado, parando em uma bela defesa de Risser. No último lance da primeira etapa, quase veio o empate do time da casa. Em uma jogada pelo lado direito, Aguilar cruzou e achou o Saïd sozinho, que finalizou forte e parou em um milagre de Safonov.
No segundo tempo, o Lens começou como encerrou a primeira etapa, perdendo mais uma chance clara. No primeiro minuto, após um belo passe de calcanhar de Édouard, Sima recebeu cara a cara e parou em mais um milagre do goleiro Safonov. Poucos minutos depois, o goleiro russo apareceu novamente em uma defesa de um chute do camisa 11, após um contra-ataque. Aos 19 minutos da segunda etapa, o camisa 19, Sima, recebeu na marca do pênalti e acertou a trave, perdendo mais uma grande chance para o time da casa. Logo após o lance, o Lens chegou novamente com perigo; Sangaré recebeu sozinho na área e chutou em cima de Safonov. Quando o Lens finalmente balançou as redes, o bandeirinha sinalizou impedimento de Thauvin. No apagar das luzes, Doué, em velocidade no contra-ataque, achou Mbaye, que sacramentou a vitória do PSG com um golaço.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O time da casa teve múltiplas chances de sair do zero no jogo, mas o principal lance aconteceu aos 19 minutos da segunda etapa, quando o camisa 19, Sima, recebeu na marca do pênalti e acertou a trave esquerda de Safonov. O gol deixaria tudo igual no duelo e poderia dar um gás final para o Lens buscar o resultado.
Deu aula 🏅
Héroi da partida, Safonov foi o grande jogador do duelo, autor de grandes defesas que decidiram o placar para o PSG. Nas grandes chances do Lens, o goleiro apareceu com milagres, impedindo o time da casa de crescer no jogo.
Ficou abaixo 📉
O zagueiro do Lens, Malang Sarr, foi o destaque negativo do confronto. No primeiro tempo, o jogador foi o principal responsável pelo gol que abriu o placar para o PSG, errando o passe, entregando direto no pé do craque do time, Dembélé, que achou Kvaratskhelia sozinho para tirar o zero do placar. Sarr ainda protagonizou outro lance quando entregou a bola no pé de Barcola, que passou para o atual Bola de Ouro, que parou em uma bela defesa de Risser.
✅ Ficha técnica
Lens 🆚 PSG
29ª rodada (rodada atrasada) – Campeonato Francês
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stade Bollaert-Delelis, em Lens (FRA)
🥅 Gols: Kvaratskhelia, 28'/1°T (0-1), Mbaye, 48'/2°T (0-2)
🟨 Cartões amarelos: - Zabarnyi, 45'/1°T
🟥 Cartões vermelhos: -
Lens (Técnico: Pierre Sage)
Risser; Ganiou, Baidoo (Antonio), Sarr; Aguilar (Bulatovic), Sangaré, Thomasson, Udol; Sima (Sotoca), Édouard (Saint-Maximin), Saïd (Thauvin).
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Mayulu, Beraldo, Zabarnyi, Hernández (Fabián Ruiz); João Neves (Dimitri Lucea), Dro Fernández; Dembélé (Mbaye), Kvaratskhelia, Doué, Barcola (Vitinha).
