O Manchester City de Pep Guardiola faz sua estreia na Premier League de 2025/26 neste sábado (16), diante do Wolverhampton. O comandante, porém, tem um problema a lidar: o desfalque de Savinho, que não foi relacionado para o confronto.

Em coletiva que antecedeu o embate com a equipe de Vítor Pereira, Pep justificou a ausência do brasileiro com uma lesão muscular. Porém, horas antes de a bola rolar, o atleta publicou uma foto em sua conta no Instagram treinando em uma academia, mesmo tendo sido ligado à contusão pelo comandante.

O brasileiro vive rumores de saída do clube ainda nesta janela de transferências. Guardiola, que solicitou sua aquisição através do Grupo City, lamentou a possibilidade de um adeus, embora não haja ofertas formalizadas.

- A única coisa que me preocupa hoje é Savinho estar conosco por toda a temporada, e se possível por muitos anos. Ele é extraordinário. Mas no fim, como sempre, o desejo do atleta prevalece sobre todo o resto, e depois disso, deve haver um acordo com o clube. Se não houver, o jogador fica - declarou o comandante.

🤔 Guardiola tem preocupações com brasileiros no City

Outro brasileiro que pode deixar Manchester é Ederson. O goleiro foi listado pelo Galatasaray e pode mudar de casa também nas próximas semanas. Do mesmo modo, o arqueiro não estará à disposição neste sábado (16) e será substituído por James Trafford, recém-contratado junto ao Burnley.

Depois de uma temporada sem títulos de grande expressão, os Cityzens querem voltar a erguer troféus e dão início à trajetória sem a dupla. A bola rola para Wolverhampton e Manchester City às 13h30 (de Brasília), no Molineux, em West Midlands (ING).

