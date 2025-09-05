Imprensa se derrete por Estêvão: ‘Ritmo de Pelé e herdeiro de Neymar’

Um dos grandes nomes da vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile, Estêvão fez história ao se tornar o jogador mais jovem, desde Pelé em 1958, a marcar um gol pelo Brasil. O feito e a atuação do atacante revelado pelo Palmeiras foram suficientes para encantar a imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" se rendeu ao talento do jovem de 17 anos e afirmou que o atleta do Chelsea é um herdeiro natural de Neymar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Logo no início de sua análise, o Diario AS destacou que, apesar da pouca idade, Estêvão já demonstra maturidade e presença para ser considerado futuro líder da Seleção. A publicação ressaltou que o atacante carrega uma aura semelhante à de Neymar em seus primeiros anos com a Amarelinha, além de reunir características que o aproximam de outros ídolos históricos.

continua após a publicidade

Estêvão comemora seu primeiro gol pela Seleção contra o Chile no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

O jornal lembrou que a CBF já tratava Estêvão como um “talento geracional” desde os 15 anos, quando ainda despontava pelo Palmeiras, e que o tempo apenas confirmou essa previsão. Além de compará-lo a Pelé e Neymar, o AS também associou ao jovem traços de Ronaldinho Gaúcho, como o sorriso sempre presente em campo e a naturalidade para assumir responsabilidades, mesmo em grandes palcos. Para os espanhóis, Estêvão já demonstra que não teme carregar o peso de conduzir a Seleção em momentos decisivos.

Atuação de Estêvão e do ataque seria um aviso a Vini Jr e Rodrygo

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile não chamou atenção apenas pelo placar, mas também pela forma como foi construída. O jornal espanhol "Marca" destacou que a ausência de Vini Jr e Rodrygo, além de Neymar, não foi sentida em campo, e classificou o desempenho como “um aviso” aos astros do Real Madrid.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti, recém-chegado ao comando da Seleção, optou por uma escalação ousada, com quatro atacantes de início: João Pedro, Raphinha, Martinelli e Estevão. O quarteto respondeu com movimentação intensa e jogadas verticais, preenchendo com eficiência os espaços deixados pelos ausentes. O destaque ficou por conta de Estevão, que marcou em sua estreia pela equipe principal e mostrou personalidade para assumir responsabilidades.

Segundo o Marca, a atuação mostrou que Ancelotti não depende de nomes consagrados para dar competitividade ao Brasil. O jornal ressaltou que tanto Vini Jr quanto Rodrygo precisarão se esforçar para recuperar espaço, já que as opções testadas entregaram exatamente o que o treinador buscava: profundidade, intensidade e gol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.