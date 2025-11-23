O Atlético-MG perdeu a Sul-Americana para o Lanús, no último sábado (22), em Assunção, no Paraguai. Após o fim do jogo, a imprensa portuguesa repercutiu o vice da equipe brasileira e destacou a atuação de Gabriel Teixeira, atacante emprestado pelo Sporting, como o principal ponto da derrota. O jornal "A Bola" classificou a noite do jogador como um "pesadelo" ao relatar as três chances desperdiçadas — duas na prorrogação e uma na disputa de pênaltis.

O jornal lembrou que Gabriel entrou no minuto 94 e, logo na primeira parte do tempo extra, cabeceou por cima após cruzamento de Gustavo Scarpa. No segundo tempo da prorrogação, voltou a ter oportunidade ao receber em velocidade e finalizar para defesa de Nahuel Losada. Na disputa de pênaltis, o atacante bateu a quarta cobrança do Atlético e parou novamente no goleiro argentino.

O veículo português também destacou o erro de Hulk, ex-jogador do Porto, que desperdiçou a primeira cobrança do Atlético-MG na disputa. A imprensa lembrou ainda que Eduardo Salvio, ex-Benfica, iniciou a partida pelo Lanús e deixou o campo na prorrogação.

Hulk perdeu pênalti na final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús (Foto: Pedro Valle)

Declaração sincera

Na zona mista, Biel foi sincero e assumiu responsabilidade pelos erros e afirmou que já vinha enfrentando dificuldades emocionais antes da decisão. Além disso, afirmou que ainda não conseguiu demonstrar o futebol que esperava no Atlético.

— Mentalmente falando, já vinha um pouco mal, com a cabeça um pouco conturbada. Esta semana foi a que mais me preparei, trabalhei bastante para poder ajudar. Sabia que estaria no banco, mas falei que iria entrar e decidir. Não sabia que seria infelizmente para atrapalhar um pouco a equipe. Infelizmente não pude concluir como eu queria, que era em gol. Mas assumo total responsabilidade, sou homem nos momentos bons e maus. Agora é levantar a cabeça. Peço desculpa aos torcedores — iniciou o atacante.

— Desde o dia que cheguei aqui, não consegui mostrar meu futebol. Sei que sou muito melhor que isto que estou a passar, mas infelizmente as coisas não estão a fluir como gostaria. Peço desculpa mais uma vez aos adeptos e à minha família. Sei que esta fase vai virar, vou dar a volta por cima — completou.

Biel em entrevista após Atlético-MG x Lanús (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo?

O jogo entre Atlético-MG e Lanús na final da Sul-Americana começou do jeito que a maioria dos torcedores esperava: tenso. O time comandado por Jorge Sampaoli tinha mais a posse da bola, mas pouco ameaçava a equipe argentina.

Por outro lado, o Lanús tentava se defender e escapar com lançamentos longos, mas com pouco sucesso. A única grande chance do primeiro tempo foi em cobrança de falta de Bernard na trave.

Depois de uma primeira etapa com poucas jogadas de perigo, o segundo tempo entre Lanús e Atléticoo-MG na final da Sul-Americana deu indícios de que seria melhor, mas do meio para o final o nervosismo falou mais alto e o jogo esfriou.

Na prorrogação, os papéis se inverteram e o time argentino começou a ter mais a posse da bola. O Galo, já cansado, fechava os espaços e tentava evitar ataques rápidos. Foi justamente no tempo extra que a melhor chance da decisão aconteceu para o Atlético-MG na Sul-Americana.

Depois de bola enfiada de Igor Gomes para Hulk, o camisa sete rolou para Gabriel Teixeira, que teve uma chance clara, mas parou no goleiro. Nos pênaltis, Hulk, Biel e Victor Hugo perderam os pênaltis do Galo e o time argentino foi campeão. Tristeza para os torcedores do Atlético-MG após derrota para o Lanús na final da Sul-Americana.

Lanús foi o campeão da Copa Sul-Americana 2025. (Foto: Reprodução/X/@SudamericanaBR)

