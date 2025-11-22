Atlético-MG é superado nos pênaltis pelo Lanús na final da Sul-Americana

O Atlético-MG acabou derrotado pelo Lanús na disputa de pênaltis, após igualdade sem gols no tempo normal e na prorrogação, na decisão da Copa Sul-Americana, realizada no Defensores del Chaco, em Assunção. O placar de 5 a 4 nas cobranças garantiu o título ao time argentino e frustrou a tentativa mineira de voltar a erguer um troféu continental.

A partida foi marcada por equilíbrio e poucas oportunidades claras. No primeiro tempo, o Atlético chegou perto de mudar o cenário quando Bernard cobrou falta rente à trave e quase abriu o placar. As defesas se impuseram na maior parte do duelo, e as ações ofensivas ficaram restritas a chutes de média distância. Nos minutos finais da etapa, o Galo perdeu Alan Franco e Guilherme Arana por lesão, o que reduziu as opções para o decorrer do jogo.

Após um segundo tempo de ritmo baixo, a prorrogação trouxe mais espaços, e o Atlético conseguiu criar suas melhores chances. Biel teve duas oportunidades seguidas para marcar, uma em cruzamento de Scarpa e outra após passe de Hulk, mas esbarrou em boas intervenções do goleiro Losada, que manteve o placar zerado até o último minuto.

A decisão foi para os pênaltis, e o Lanús levou a melhor. Hulk, Biel e Vitor Hugo não converteram suas cobranças, enquanto os argentinos fecharam a série e confirmaram o título — o segundo da história do clube na Sul-Americana, repetindo a campanha vitoriosa de 2013.

Com a conquista, o Lanús assegura lugar na Libertadores da próxima temporada e também na Recopa de 2026. O Atlético, por sua vez, volta suas atenções ao Brasileirão, com quatro partidas ainda por disputar. O próximo compromisso será na terça-feira (25), diante do Flamengo, na Arena MRV. O time argentino também terá pouco tempo de descanso: na quarta-feira (26), recebe o Tigre pelas oitavas do Campeonato Argentino.

FICHA TÉCNICA - LANÚS 0 (5) X (4) 0 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 22 de novembro (sábado), às 17h (de Brasília)

Competição: Final - Copa Sul-Americana

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Cartões amarelos: Hulk, Alan Franco (ATL); Izquierdoz (LAN)

Técnico: Mauricio Pellegrino

Lanús: Losada; Perez (Ramirez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; (Watson) Toto Salvio, Marcelino (Mendez) e Carrera (Dylan Aquino); Castillo (Walter Bou).

Técnico: Jorge Sampaoli

Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Rony (Saravia), Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes e Guilherme Arana (Caio Paulista); Bernard (Gustavo Scarpa), Dudu (Biel) e Hulk.