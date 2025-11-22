Gol perdido em Lanús x Atlético-MG revolta torcedores: 'Era do título'

O Lanús venceu o Atlético-MG nos pênaltis, neste sábado (22), e conquistou a taça da Copa Sul-Americana, no Paraguai. Durante a prorrogação, o atacante Biel teve uma chance clara de marcar um gol que poderia ter dado o título ao Galo, mas parou no goleiro Nahuel Losada.

O lance aconteceu aos 111 minutos. Na ocasião, Igor Gomes achou um belo passe para Hulk, que de primeira ajeitou para Biel. Com a jogada, o camisa 77 saiu livre na frente do gol adversário. Ao finalizar, ele não conseguiu deslocar Nahuel Losada, que fez uma grande defesa.

A chance desperdiçada viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores do clube mineiro não perdoaram o jogador. Veja a repercussão abaixo:

