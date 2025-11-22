Gol perdido em Lanús x Atlético-MG revolta torcedores: 'Era do título'
Clube argentino conquistou torneio continental
- Matéria
- Mais Notícias
O Lanús venceu o Atlético-MG nos pênaltis, neste sábado (22), e conquistou a taça da Copa Sul-Americana, no Paraguai. Durante a prorrogação, o atacante Biel teve uma chance clara de marcar um gol que poderia ter dado o título ao Galo, mas parou no goleiro Nahuel Losada.
Tiago Leifert se revolta com arbitragem em Lanús x Atlético-MG: ‘Não dá’
Fora de Campo
Torcedores reagem a lance de ataque em Lanús x Atlético-MG: ‘Merecia’
Fora de Campo
Lanús x Atlético-MG: Torcedores são barrados na final da Sul-Americana após teste de bafômetro
Atlético Mineiro
➡️ Final da Copa Sul-Americana gera revolta e recado à da Libertadores: 'Não seja assim'
O lance aconteceu aos 111 minutos. Na ocasião, Igor Gomes achou um belo passe para Hulk, que de primeira ajeitou para Biel. Com a jogada, o camisa 77 saiu livre na frente do gol adversário. Ao finalizar, ele não conseguiu deslocar Nahuel Losada, que fez uma grande defesa.
A chance desperdiçada viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores do clube mineiro não perdoaram o jogador. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias