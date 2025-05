Cabe no seu time? Veja salário e valor de mercado de Luka Modrić

Luka Modrić está de saída do Real Madrid. O ídolo croata anunciou, nesta quinta-feira (22), que fará sua despedida oficial do clube no próximo sábado, diante da Real Sociedad, no estádio Santiago Bernabéu. Aos 39 anos, o meia encerra um ciclo histórico, marcado por 28 títulos e mais de 590 partidas com a camisa merengue.

💰 Salário, valor e cifras movimentadas

Apesar da idade avançada, Modrić segue como um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu:

Salário atual: €10,42 milhões por temporada (R$ 67,3 milhões)

€10,42 milhões por temporada (R$ 67,3 milhões) Valor de mercado: €5 milhões (R$ 32,3 milhões)

€5 milhões (R$ 32,3 milhões) Transferências na carreira: 2008: Dínamo Zagreb ➡️ Tottenham — €22,5 milhões

2012: Tottenham ➡️ Real Madrid — €35 milhões

Ao longo da carreira, Modrić movimentou mais de €57 milhões em transferências (cerca de R$ 362 milhões).

🏆 Um legado de títulos e história

Contratado em 2012, Modrić chegou cercado de desconfiança, mas rapidamente se transformou em um símbolo do meio-campo merengue. Ao longo de 13 temporadas, foram:

✅ 6 títulos da Champions League

✅ 4 títulos do Campeonato Espanhol

✅ 28 troféus no total

Além disso, o croata acumula 43 gols e 90 assistências em 590 jogos pelo Real Madrid.

⚽️ Futuro: aposentadoria ou novo desafio?

Apesar da despedida, Modrić não pretende se aposentar imediatamente. Segundo a imprensa europeia, o meia deve buscar um novo clube para atuar na temporada 2025/26 e pode pendurar as chuteiras apenas após a Copa do Mundo de 2026.

O croata ainda disputará o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, onde o Real Madrid enfrentará Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg na fase de grupos.

