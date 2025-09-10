menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo 2026? Veja como são definidos os potes

Equipe está na sexta colocação do ranking da FIFA atualmente

Seleção Brasileira deu um show no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraSeleção Brasileira na vitória sobre o Chile no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
13:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar da derrota por 1 a 0 para a Bolívia nesta terça-feira (9), a Seleção Brasileira não corre risco de perder a vaga como cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026 — pelo menos de acordo com os critérios que devem ser adotados pela FIFA no sorteio dos grupos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Pênalti para a Bolívia contra o Brasil provoca reclamação de Ancelotti

Como são definidos os cabeças de chave?

Para o Mundial de 2026, que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, a FIFA deve manter o modelo utilizado nas últimas edições e utilizar o Ranking FIFA como critério principal para a definição dos potes no sorteio.

Como a Copa será expandida para 48 seleções divididas em 12 grupos, haverá 12 cabeças de chave. Eles devem ser definidos da seguinte forma:

  • 3 seleções-sede (EUA, México e Canadá) já têm posição garantida nos Grupos A, C e D, respectivamente.
  • As outras 9 vagas de cabeça de chave serão destinadas às melhores seleções classificadas no Ranking FIFA, independentemente da confederação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Situação do Brasil no Ranking FIFA

O Brasil ocupa atualmente a 5ª colocação no ranking da FIFA com 1.777,69 pontos, atrás de Argentina, Espanha, França e Inglaterra. Veja o Top 10:

continua após a publicidade
1Argentina1885,36

2

Espanha

1867,09

3

França

1862,03

4

Inglaterra

1813,32

5

Brasil

1777,69

6

Portugal

1770,53

7

Países Baixos

1758,18

8

Bélgica

1736,38

9

Alemanha

1716,98

10

Croácia

1707,51

➡️ Europeus reagem à derrota do Brasil contra a Bolívia: ‘Algum dia vai voltar?’

O próximo ranking será divulgado no dia 17 de setembro, e o Brasil deve cair para a 6ª colocação, de acordo com as projeções. Mesmo com oscilações nos resultados recentes, não há risco matemático de o Brasil cair além da 9ª até o sorteio.

➡️Galvão Bueno critica Globo e se revolta após jogo da Seleção: ‘Vergonha’

Jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)
Jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)

O que falta a FIFA definir?

Até o momento, a FIFA ainda não confirmou oficialmente os critérios que usará para o sorteio da Copa de 2026. Porém, tudo indica que o Ranking FIFA de novembro de 2025 será o utilizado — prática já adotada nas últimas edições da competição.

continua após a publicidade

Caso se confirme, o Brasil estará garantido como um dos cabeças de chave, o que é importante para evitar confrontos contra outras potências logo na fase de grupos.

Como serão os potes?

A divisão das seleções será feita com base na posição no ranking entre as classificadas, e deve seguir o modelo abaixo:

  • Pote A (Cabeças de chave): EUA (A1), México (C1), Canadá (D1) + 9 melhores seleções no Ranking FIFA entre as classificadas
  • Pote B: Classificadas entre a 10ª e a 21ª posição do ranking
  • Pote C: Classificadas entre a 22ª e a 33ª posição
  • Pote D: Classificadas entre a 34ª e a 45ª posição

Ainda haverá outras 3 seleções saindo da repescagem intercontinental, que completarão as 48 vagas do torneio.

Jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)
Jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias