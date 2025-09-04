Com o hexa no horizonte, Brasil se despede no Maracanã

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (4), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para fazer a última partida em casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A expectativa é por uma grande festa de despedida, já que este também será o último jogo do Brasil em casa antes do Mundial do ano que vem. Diante do Chile, o time de Carlo Ancelotti quer deixar uma última impressão positiva, para que o torcedor esqueça o qualificatório irregular que a Seleção teve neste ciclo e volte a sonhar com o hexa.

Conquistar a Copa do Mundo após 24 anos de espera é objetivo inegociável para a CBF, que insistiu na contratação de Ancelotti e para quem deu total autonomia. O técnico chegou no final de maio com a missão de deixar para trás as impressões que deixaram Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, os três que ocuparam o reservado após a saída de Tite, no fim de 2022.

Até aqui, Carlo Ancelotti comandou a Seleção Brasileira em apenas duas partidas, com um empate e uma vitória. Mas foi o suficiente para garantir a classificação do Brasil e começar de fato a preparar o time para sair da incômoda fila que persiste desde 2002.

— A verdade é que depois de 24 anos sem ganhar um Mundial, é hora de ganhar. Temos uma grande responsabilidade neste sentido. Estamos fazendo o melhor trabalho possível, a CBF está trabalhando para chegarmos na Copa do Mundo na melhor condição possível. Esse jejum aumenta a responsabilidade, mas aumenta a motivação — disse o treinador nessa quarta-feira.

Apesar de irregular, Brasil encerra Eliminatórias com boas coincidências

Mas o longo jejum também traz coincidências que, para os mais supersticiosos, podem ser um bom sinal. Na última vez que o Brasil conquistou o Mundo a Seleção também teve muitas dificuldades nas Eliminatórias (a vaga só foi confirmada na rodada final) e com trocas seguidas de treinadores (Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão e, finalmente Luiz Felipe Scolari comandaram o time).

Outra coincidência pode se confirmar a partir dos jogos desta quinta diante do Chile, e na próxima terça-feira (9) com a Bolívia: uma nova opção para o ataque. Se nas Eliminatórias para a Copa de 2002 Luizão apareceu como esperança de gols e garantiu uma vaga no grupo que foi ao Mundial, agora é João Pedro quem surge sob muita expectativa — de marcar um gol pela primeira vez pel Seleção, e de integrar o grupo que vi em busca do troféu daqui a nove meses.

BRASIL X CHILE

17ª RODADA - ELIMINATÓRIAS

📍Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

🗓️ Data e hora: quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília)

📺 Onde assistir: TV Globo e SporTV

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Ángel Arteaga (VEN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)

Vigouroux, Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Echeverría e Suazo; Assad, Lucas Cepeda e Aravena