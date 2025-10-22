O Chelsea goleou o Ajax por 5 a 1, nesta quarta-feira (22), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Na partida, o brasileiro Estêvão foi um dos destaques dos Blues, com um gol marcado. A atuação do jovem atacante rendeu elogios, principalmente de Enzo Maresca, treinador do time, que exaltou o impacto do ex-Palmeiras na equipe.

Um cara de sorte

Estêvão anotou o quarto gol da goleada do Chelsea sobre o Ajax. Após sofrer o pênalti, o brasileiro teve a chance de cobrar a penalidade após Enzo Fernández ceder a oportunidade. Na batida, o brasileiro acertou o ângulo direito de Remko Pasveer e ampliou a goleada londrina. Na coletiva pós-jogo, Enzo Maresca elogiou o atacante e o comparou com principal astro da equipe: Cole Palmer, que está lesionado.

— Eu me sinto muito sortudo por ser treinador do Estêvão. Os torcedores pagam ingressos para ver jogadores como ele e Cole (Palmer) — elogiou Maresca.

Estêvão cobra pênalti em duelo entre Chelsea e Ajax, pela Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Pés no chão

Com o elenco mais jovem da Premier League, com média de idade abaixo dos 24 anos, Enzo Maresca admite que precisa de cuidado especial com os jogadores, principalmente na parte mental. Na visão do treinador, devido à juventude, diversos atletas se deslumbram por jogarem em um time que disputa as principais competições da Europa. Porém, Estêvão é a exceção.

— Com jogadores jovens, na maioria das vezes você fica preocupado porque eles jogam 1-2 partidas e marcam gols e pensam que já são jogadores de ponta. Não temos que nos preocupar com isso com o Estevão porque ele é muito humilde, educado e tem sua família por perto — destacou o treinador.

Estevão comemora vitória do Chelsea pela Champions (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Encaixe tático

Em início de jornada pelo Chelsea, Estêvão ainda vem em busca de encontrar mais espaços no elenco do clube londrino. Mesmo podendo atuar como meia armador, o brasileiro vem sendo utilizado como ponta. Sobre o encaixe do camisa 41, Maresca relembrou quando treinou Cole Palmer ainda na base do Manchester City.

— Eu tive o Palmer no Manchester City quando ele tinha a idade do Estevão. O Cole começou jogando pelas pontas e depois desenvolveu mais físico. O Estevão está jogando pelas pontas agora, mas no futuro, acho que ele é mais um jogador de meio-campo — analisou o comandante italiano.

Enzo Maresca é treinador do Chelsea desde 2024 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O que vem por aí?

O Chelsea volta a campo no próximo sábado (25), às 11h (de Brasília), contra o Sunderland, pela Premier League. Os Blues ocupam a quinta colocação, com 14 pontos conquistados. Já na Champions League, a equipe londrina é o 12º colocado e irão encarar o Qarabag, fora de casa, no dia 5 de novembro.

