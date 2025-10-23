Copa Intertoto; relembre o que era, campeões e regras

A competição teve vários formatos, incluindo fases de grupos e mata-mata, e a última edição ocorreu em 2008.

A Copa Intertoto foi uma competição europeia disputada no verão (entre temporadas), criada em 1961 como "International Football Cup" e voltada, inicialmente, a manter o calendário ativo para as loterias esportivas. Em 1995, o torneio passou para o guarda-chuva oficial da UEFA, ganhando status de classificatório para a então Copa da UEFA (atual Europa League). O Lance! relembra a Copa Intertoto.

Por décadas, a Intertoto funcionou como um atalho competitivo: clubes que não haviam se classificado para torneios europeus pelas vias tradicionais podiam, via Intertoto, alcançar as fases preliminares da Copa da UEFA. Isso a transformou na "Copa dos sem Copa", útil para elencos em formação, receitas de TV no período de pré-temporada e projeção internacional.

O torneio teve formatos diversos. Antes de 1995, predominou um sistema de grupos no verão, muitas vezes sem campeão único (os vencedores de grupos recebiam premiações). Com a UEFA, o torneio ganhou mata-matas e, por fim, um modelo híbrido que entregava várias vagas à Copa da UEFA.

A última edição ocorreu em 2008, quando a UEFA reformulou os acessos e expandiu as qualificatórias da Copa da UEFA (que viria a se chamar UEFA Europa League), tornando a Intertoto desnecessária no ecossistema.

Origem e contexto da Copa Intertoto

A ideia nasceu da combinação entre dirigentes e veículos suíços e escandinavos, interessados em manter jogos oficiais no verão e alimentar as apostas esportivas. Por isso, durante longa fase, a UEFA tolerou a competição, mas sem organizá-la diretamente. Clubes que já estivessem em torneios europeus oficiais (Taça dos Campeões, Taça das Taças) não podiam disputar a Intertoto.

A virada veio em 1995: a UEFA assumiu o torneio e o transformou em via de acesso à Copa da UEFA. O sucesso imediato de um dos primeiros vencedores sob a nova gestão (o Bordeaux chegou à final da Copa da UEFA 1995/96) consolidou o valor esportivo do projeto.

Como funcionava: formatos e regras

O desenho mudou várias vezes:

1961–1994 (pré-UEFA): ênfase em grupos de verão; havia edições com campeão e outras com apenas vencedores de grupo (sem final única).

1995–2005: fase de grupos + mata-matas ou mata-mata estendido, com dois ou três “vencedores” por ano — todos se classificavam à Copa da UEFA.

2006–2008: três rodadas eliminatórias; 11 vencedores anuais avançavam diretamente às qualificatórias da Copa da UEFA. O clube que fosse mais longe na Copa da UEFA entre esses 11 recebia a placa de “outright winner” da Intertoto.

Critérios usuais nos mata-matas: ida e volta, desempate por gols agregados (e, conforme o regulamento do ano, gol fora), com pênaltis se persistisse a igualdade.

Participação e critérios de entrada

A Intertoto funcionava por candidatura: os clubes solicitavam vaga via suas federações. As associações nacionais recebiam cotas (ajustadas pelo ranking UEFA) e podiam recusar lugares. Em anos específicos, países abriram mão de convites; noutros, clubes grandes mostraram ceticismo por considerarem o torneio disruptivo na pré-temporada. Ainda assim, a competição manteve um mix de camisas tradicionais e projetos emergentes.

Campeões e marcos da Copa Intertoto

Período pré-UEFA (1961–1967): houve campeões definidos (como Ajax e Eintracht Frankfurt), até a adoção do modelo sem campeão único, com vários vencedores de grupo por ano.

Era UEFA (1995–2005): três clubes por edição (dois em 1995) venciam as finais e entravam na Copa da UEFA. Exemplos: Valencia, Werder Bremen, Juventus, West Ham, Udinese, PSG, Málaga, Schalke 04, Villarreal, Lille, Marseille, Hamburg, entre outros.

2006–2008: 11 vencedores/ano seguiam à Copa da UEFA; o “outright winner” foi, por exemplo, o Newcastle United (2006) e o Hamburger SV (2007). Em 2008, o Braga encerrou a história como último campeão (um dos 11 vencedores e o que foi mais longe na Copa da UEFA).

Entre os mais laureados na era UEFA estão Hamburger SV, Schalke 04, VfB Stuttgart e Villarreal, com dois títulos cada (dentro das regras de múltiplos vencedores por ano).

Relação com a Copa da UEFA / Europa League

De 1995 em diante, a Intertoto virou rampa de acesso para a Copa da UEFA: primeiro com 2–3 classificados por ano; depois, 11 vagas em 2006–2008. Na reestruturação subsequente, a UEFA aboliu a Intertoto e expandiu as fases qualificatórias da Europa League, absorvendo a função do torneio de verão. Em 2021, a criação da UEFA Europa Conference League acrescentou uma terceira via continental, consolidando o novo funil sem necessidade de um torneio específico no período de pré-temporada.

Por que acabou e qual foi o legado

A Intertoto acabou em 2008 por sobreposição de funções: com a qualificação ampliada da Copa da UEFA/Europa League, a competição de verão deixou de ser necessária. O legado é duplo: esportivo (acesso europeu para clubes médios, ritmo competitivo na pré-temporada e algumas campanhas memoráveis que começaram no verão) e organizacional (prova de que vias alternativas podem enriquecer o ecossistema, desde que integradas ao calendário principal).