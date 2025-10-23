Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (23/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (23)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana, da Europa League, do Campeonato Saudita e entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 23 de outubro de 2025)
Libertadores
LDU x Palmeiras — 21h30 — ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Europa League
Fenerbahçe x Stuttgart — 13h45 — CazéTV
Genk x Real Bétis — 13h45 — CazéTV
Nottingham Forest x Porto — 16h — CazéTV
Roma x Viktoria Plzen — 16h — CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Sul-Americana
Universidad de Chile x Lanús — 19h — Paramount+
Amistoso
Eslovênia sub-16 x Croácia sub-16 — 7h — FIFA+
Alemanha sub-23 (F) x Inglaterra sub-23 (F) — 13h15 — FIFA+
Campeonato Saudita
Al Fayha x Al Taawoun — 12h — Canal GOAT
Al Najma x Al Ahli — 15h — BandSports e Canal GOAT
Campeonato Inglês (terceira divisão)
Exeter x Plymouth — 16h — Disney+
Copa do Caribe (semifinal)
O&M x Cibao — 19h — Disney+
Copa da Argentina (semifinal)
Belgrano x Argentinos Juniors — 21h10 — Xsports
Campeonato Peruano
Sporting Cristal x Universitario — 22h — Fanatiz
Copa Centro-Americana (semifinal)
Alajuelense x Olimpia — 23h — Disney+
