Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (23/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (23)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/10/2025
06:00
imagem cameraJogadors do Palmeiras comemoram gol (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana, da Europa League, do Campeonato Saudita e entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 23 de outubro de 2025)

Libertadores

LDU x Palmeiras — 21h30 — ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Palmeiras entra em campo para enfrentar a LDU no jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Jogos de hoje: o Palmeiras entra em campo para enfrentar a LDU no jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Europa League

Fenerbahçe x Stuttgart — 13h45 — CazéTV
Genk x Real Bétis — 13h45 — CazéTV
Nottingham Forest x Porto — 16h — CazéTV
Roma x Viktoria Plzen — 16h — CazéTV

Sul-Americana

Universidad de Chile x Lanús — 19h — Paramount+

Amistoso

Eslovênia sub-16 x Croácia sub-16 — 7h — FIFA+
Alemanha sub-23 (F) x Inglaterra sub-23 (F) — 13h15 — FIFA+

Campeonato Saudita

Al Fayha x Al Taawoun — 12h — Canal GOAT
Al Najma x Al Ahli — 15h — BandSports e Canal GOAT

Campeonato Inglês (terceira divisão)

Exeter x Plymouth — 16h — Disney+

Copa do Caribe (semifinal)

O&M x Cibao — 19h — Disney+

Copa da Argentina (semifinal)

Belgrano x Argentinos Juniors — 21h10 — Xsports

Campeonato Peruano

Sporting Cristal x Universitario — 22h — Fanatiz

Copa Centro-Americana (semifinal)

Alajuelense x Olimpia — 23h — Disney+

