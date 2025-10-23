Palmeiras x LDU; retrospecto, histórico e estatísticas

A LDU venceu por 3 a 2 em Quito, e o Palmeiras ganhou por 2 a 0 em casa.

O próximo encontro ocorrerá em 23 de outubro de 2025, na semifinal da Libertadores.

Palmeiras e LDU Quito se enfrentaram duas vezes na Copa Libertadores de 2009, com uma vitória para cada lado.

O confronto entre Palmeiras e LDU Quito carrega um pequeno, mas intenso histórico na Copa Libertadores da América. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes até hoje — ambas na edição de 2009 — e cada uma venceu um jogo. Apesar da curta amostra, o equilíbrio e o contexto das partidas renderam momentos memoráveis para as duas torcidas. O Lance! apresenta estatísticas de Palmeiras x LDU.

O Palmeiras, tricampeão da Libertadores e presença constante nas fases finais do torneio, reencontra o LDU Quito, tradicional equipe equatoriana que brilhou no continente no final dos anos 2000. O duelo volta a acontecer em 2025, agora em uma semifinal continental, 16 anos após o primeiro encontro entre as duas equipes.

Nos embates anteriores, cada time venceu dentro de casa: a LDU Quito triunfou em Quito por 3 a 2, e o Palmeiras respondeu com um 2 a 0 no Palestra Itália. Mesmo sem empates, o confronto ficou marcado por equilíbrio, gols e contextos distintos — a altitude de Quito e a força alviverde em São Paulo foram determinantes em cada resultado.

Equilíbrio total nos números de Palmeiras x LDU

O histórico entre Palmeiras e LDU Quito registra dois jogos oficiais, ambos válidos pela Copa Libertadores de 2009. Foram uma vitória para cada lado, sem empates.

O Palmeiras marcou quatro gols e sofreu três, com aproveitamento de 50%.

Os números mostram um confronto de forças equivalentes: a LDU se impôs em casa, mas não conseguiu pontuar fora; o Palmeiras fez o mesmo em território brasileiro. Com a semifinal da Libertadores 2025, o duelo ganha contornos de desempate histórico entre os clubes.

Confrontos em casa e fora

Jogando em Quito, no Estadio Rodrigo Paz Delgado (La Casa Blanca), a LDU levou vantagem no primeiro encontro entre os clubes. Em 17 de fevereiro de 2009, o time equatoriano venceu o Palmeiras por 3 a 2, em um jogo movimentado, com gols de Bieler (2) e Vera para os donos da casa. O placar foi construído na base da velocidade e da adaptação à altitude, enquanto o Verdão ainda se ajustava à estreia na competição.

Dois meses depois, a revanche veio em São Paulo, no Palestra Itália. Em 21 de abril de 2009, o Palmeiras venceu por 2 a 0, gols de Ortigoza e Cleiton Xavier, dominando completamente o jogo e mantendo viva a esperança de classificação.

No agregado, quatro gols marcados pelo Palmeiras e três pela LDU — um balanço que reflete o equilíbrio técnico e tático entre brasileiros e equatorianos.

Maiores vitórias e resultados marcantes de Palmeiras x LDU

Como o confronto teve apenas dois jogos, as vitórias de LDU (3x2) e Palmeiras (2x0) são, ao mesmo tempo, os maiores triunfos de cada equipe.

O duelo em São Paulo foi um dos pontos altos da campanha palmeirense na fase de grupos da Libertadores 2009, com atuação sólida e intensa diante de um adversário que era, à época, o atual campeão continental e mundial (LDU havia vencido a Libertadores 2008 e a Sul-Americana 2009).

Já a vitória da LDU em Quito mostrou a força da equipe jogando em altitude, com destaque para Claudio Bieler, que balançou as redes duas vezes e se tornou o artilheiro do confronto histórico.

Jogos decisivos e contexto histórico

A série de 2009 colocou frente a frente dois clubes em fases opostas. De um lado, a LDU Quito, consolidada como potência sul-americana sob o comando de Edgardo Bauza, vinha do título da Libertadores 2008, Sul-Americana 2009 e Recopa 2009.

Do outro, o Palmeiras buscava retomar o protagonismo continental, sob comando de Vanderlei Luxemburgo, com um elenco repleto de talentos como Marcos, Diego Souza, Cleiton Xavier, Ortigoza e Keirrison.

Os jogos foram equilibrados, mas o Palmeiras acabou eliminado ainda na fase de grupos daquela edição. A LDU também não avançou muito, encerrando a participação sem repetir o brilho do título anterior.

Em 2025, o contexto é completamente diferente. O Palmeiras chega à semifinal da Libertadores como um dos clubes mais consistentes do continente, com múltiplas conquistas recentes (2020, 2021 e 2023). Já a LDU, campeã da Sul-Americana de 2023, tenta retomar o protagonismo continental, agora sob novo comando técnico e com elenco reformulado.

Personagens marcantes de Palmeiras x LDU

Entre os destaques do confronto, Cleiton Xavier foi o nome do jogo na vitória palmeirense em São Paulo, enquanto Claudio Bieler brilhou pela LDU no duelo de Quito.

Outros nomes marcantes incluem Marcos, ídolo palmeirense que enfrentou a altitude de Quito, e Patricio Urrutia, capitão da LDU e um dos símbolos da geração campeã da Libertadores.