O Flamengo adicionou mais uma noite à lista de vexames na Libertadores dentro do Maracanã. Fato que não é mais tão corriqueiro nos últimos anos, mas que até hoje assombra os torcedores de mais idade. A equipe de Filipe Luís caiu diante do Central Córdoba, da Argentina, em derrota por 2 a 1 no Rio de Janeiro, e viu ruir a invencibilidade de 27 jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A surpresa pela atuação ruim e pelo resultado negativo não foi grande apenas no Brasil. No país vizinho, a modesta equipe de Santiago del Estero também enlouqueceu a imprensa, que enalteceu o feito dos Ferroviarios no templo do futebol.

continua após a publicidade

- O Central Córdoba escreveu uma nova página de ouro em sua história. Poucos meses depois de vencer a Copa Argentina, o time surpreendeu novamente: em sua primeira visita internacional, deu um passo à frente, estufou o peito e venceu o Flamengo no lendário Maracanã. No mesmo campo onde Lionel Messi levantou um troféu pela primeira vez com a Argentina, o time de Omar de Felippe se fez gigante ao superar um dos times mais importantes do continente. Eles não se incomodaram com o palco nem com o nível. Pelo contrário, souberam jogar com a pressão. Coração, dedicação e vontade de continuar fazendo história. Que façanha. - destacou o "Olé".

➡️ Torcedores do Flamengo criticam atitude de Gerson após derrota: ‘Desce do salto’

O periódico "Clarín" também fez elogios à equipe visitante e destacou a vitória que levou os comandados de Omar de Felippe momentaneamente à ponta do grupo C da competição.

continua após a publicidade

- O Central Córdoba escreveu uma das páginas mais marcantes de sua história nesta quarta-feira ao vencer o Flamengo. Foi uma vitória por 2 a 1, difícil, mas com muita serenidade e convicção de uma equipe que jogava fora da Argentina pela primeira vez, e trouxe para casa um resultado inesquecível que lhe deu esperança de classificação para as oitavas de final - afirmou o diário.

Jogadores do Central Córdoba comemoram gol sobre o Flamengo na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com a derrota, o Flamengo caiu para a terceira posição da chave, com apenas três pontos. O Central chegou a liderar o grupo, mas a vitória posterior da LDU sobre o Deportivo Táchira fez o time cair para segundo, com quatro. Os equatorianos têm a mesma quantidade, mas o saldo é superior em relação aos argentinos: 2 a 1.