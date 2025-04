Barcelona ganha dor de cabeça para reta final de temporada

Apesar da grande vitória sobre o Dortmund, o Barcelona ganhou uma dor de cabeça para a reta final de temporada. Nos minutos finais do confronto válido pelas quartas de final da Champions League, Lamine Yamal pediu para ser substituído por conta de algumas dores.

Essa situação faz o Barcelona ligar o alerta faltando 17 dias para a final da Copa do Rei diante do Real Madrid. Além disso, o clube catalão possui um calendário com uma sequência pesada devido a presença na Champions League e a luta para se manter na liderança da La Liga.

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick comentou brevemente sobre a questão envolvendo a saída de Yamal no fim do jogo contra o Dortmund. O comandante fez questão de tranquilizar os ânimos e não se mostrou preocupado com o tema.

- Está bem. Jogou muitos minutos e pediu para sair - disse Hansi-Flick de forma sucinta sobre o tema envolvendo um de seus principais jogadores do elenco.

No sábado (12), o Barcelona encara um jogo contra o Leganés, que está na 18ª colocação e luta contra o rebaixamento. Neste momento, Yamal é dúvida para o confronto, embora o Barcelona conte com as grandes fases de Raphinha e Lewandowski.

Com o duelo de quartas de final da Champions League praticamente definido, Hansi-Flick também pode optar por poupar o jovem de 17 anos na próxima semana. Nos próximos dias, o treinador tomará decisões em conjunto com a opinião do departamento médico do clube.

Yamal é um dos protagonistas do Barcelona

Em 43 jogos na temporada, Yamal possui 14 gols marcados e já contribuiu com 21 assistências na temporada. O jovem foi um dos melhores jogadores em campo na ida das quartas de final da Champions pelo Barcelona, tendo participado da construção de dois gols e deixado sua marca diante do Dortmund.